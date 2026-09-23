Se entrega hombre identificado por la Policía por muerte de esposa de Julián Oro Duro

Kevin Germán Troncoso se presenta ante las autoridades tras el ataque en la residencia de Julián Oro Duro ( INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR LA POLICÍA )

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", señalado por la Policía Nacional como uno de los presuntos involucrados en el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, se entregó la madrugada de este miércoles a las autoridades.

Germán Troncoso acudió a destacamento policial de Los Mina acompañado de familiares y del comunicador que dirige la plataforma Pueblo TV, pocas horas después de que la Policía Nacional hiciera pública su identificación y le solicitara entregarse para responder por el hecho en el que murió Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista.

La Policía había informado la noche del martes que contra el joven, de 23 años, existe una orden de arresto y que las investigaciones de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) lo situaban entre las personas presuntamente involucradas en la irrupción a la vivienda de la pareja, ubicada en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

Durante su entrega, Germán Troncoso hizo unas breves declaraciones ante una cámara.

"Que todo esté claro", expresó inicialmente. "Que se aclare todo. La primera vez que yo cometo esta vuelta".

El representante policial que recibió al joven indicó que la institución manejaba "amplias informaciones" sobre el caso, pero señaló que los detalles oficiales debían ser ofrecidos por el departamento de prensa de la Policía Nacional.

La entrega ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Policía lo había identificado horas antes

La Policía Nacional había presentado horas antes a Germán Troncoso como uno de los presuntos participantes en el ataque contra la residencia de Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro.

El vocero policial, Diego Pesqueira, informó que las investigaciones establecen hasta ahora que dos personas estuvieron en la vivienda entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

Según la versión preliminar ofrecida por las autoridades, Julián Oro Duro llegó a su residencia alrededor de la 1:00 de la madrugada y fue agredido. Su esposa, Zeneida Socorro Castillo, ya había sido asesinada.

Pesqueira había indicado además que Germán Troncoso frecuentaba la zona de La Victoria, en Santo Domingo Norte, y aseguró que las autoridades mantenían una búsqueda activa para localizarlo.

La Policía y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del crimen, identificar a todas las personas que participaron y establecer las responsabilidades individuales.

La entrega de Germán Troncoso no implica una determinación de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público presentar las imputaciones y evidencias que sustenten el proceso judicial.