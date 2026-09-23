Hombre que se entregó por caso de esposa de Julián Oro Duro afirma que aceptó trabajo por RD$20,000

En el centro, Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", quien es señalado por la Policía Nacional como uno de los presuntos involucrados en la brutal muerte de la esposa del merenguero Julián Oro Duro. ( FOTO TOMADA DE LAS REDES DE APOGEO TV. )

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", el joven señalado por las autoridades como uno de los participantes en el hecho en el que murió Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, afirmó que fue contactado bajo el argumento de que recibiría RD$20,000 por transportar a una persona en su motocicleta.

Durante una entrevista difundida por Apogeo TV, el hombre, de 27 años, relató que se encontraba en la barbería de su hermano, en La Victoria, cuando un conocido al que identifica como "Peña" lo contactó y le habló de un trabajo por el que recibiría el dinero.

Según su versión, Peña lo llevó ante un hombre al que identificó como su supuesto tío, quien le entregó RD$500 para combustible y le indicó que debía buscar a una persona en la Circunvalación de La Victoria.

Germán Troncoso dijo que recibió instrucciones de utilizar un pasamontañas, un abrigo y pantalones largos y que debía recoger a un hombre que lo esperaba en la vía.

Aseguró que en ese momento no conocía el propósito del traslado y que aceptó porque atravesaba dificultades económicas y tenía atrasos relacionados con el pago de su motocicleta y otros gastos.

El joven afirmó que posteriormente llevó al hombre hasta la vivienda de Zeneida Castillo, donde, según su relato, este fue reconocido por la víctima y pudo entrar a la casa.

Testimonio del joven

Germán Troncoso sostuvo que desconocía que se trataba de un plan para atacar a la mujer y que, una vez dentro de la vivienda, permaneció allí bajo amenazas.

Su testimonio forma parte de una entrevista realizada por Apogeo TV, medio que posteriormente procedió a entregarlo a las autoridades.