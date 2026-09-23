Muere mujer tras ser impactada por autobús escolar en avenida de Santiago

Vista del autobús involucrado en el accidente en el que falleció una mujer la mañana de este miércoles 23 de septiembre, en la provincia Santiago. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Una mujer murió la mañana de este miércoles luego de que la motocicleta en la que se desplazaba junto a su esposo y un menor fuera impactada por un autobús escolar en la intersección de las avenidas Estrella Sadhalá y 27 de Febrero, en la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Marilandy Jiménez Taveras, de 31 años de edad.

Víctimas y heridos

La motocicleta era conducida por el esposo de la joven fallecida, quien resultó lesionado, mientras que el menor que viajaba con ellos también fue trasladado a un centro hospitalario de esta ciudad. Sus identidades y condiciones de salud aún no han sido reveladas.

El autobús involucrado pertenece a una empresa privada que ofrece servicios de transporte escolar, según informaciones recogidas en el lugar.

Testigos relataron que escucharon el impacto y acudieron a la escena, donde encontraron a la mujer sin vida.

Al lugar acudieron unidades del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Investigación oficial

Además, se presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Desde la institución se investigan las causas que dieron origen al accidente.