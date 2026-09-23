Hombre vinculado al caso de esposa de Julián Oro Duro menciona a supuesto exchofer en la trama

El joven Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel", señalado por la Policía Nacional como uno de los presuntos participantes en el ataque a la residencia del artista Julián Oro Duro, en el que resultó muerta su esposa, Zeneida Castillo, mencionó durante una entrevista a un hombre al que identificó como el supuesto exchofer del merenguero y afirmó que este habría proporcionado información sobre la vivienda y los movimientos del artista.

De acuerdo con el relato ofrecido por Germán Troncoso a Apogeo TV antes de entregarse a las autoridades, el hombre identificado como "Peña" habría sido el enlace para llevarlo hasta otro individuo, a quien señaló como tío de Peña y supuesto antiguo chofer de Julián Oro Duro.

Según su versión, este hombre habría conocido detalles del interior de la vivienda, entre ellos la existencia de una maleta con dinero, además de información relacionada con la hora en que Julián acostumbraba llegar a su residencia.

El entrevistado también afirmó que, mientras permanecían en la vivienda después del ataque contra Zeneida Socorro Castillo, existía comunicación con otras personas que, según dijo, daban instrucciones sobre lo que debían hacer y sobre la llegada del artista.

La identidad del supuesto exchofer no fue revelada por Germán Troncoso durante la entrevista y su señalamiento no ha sido confirmado públicamente por el Ministerio Público ni por la Policía Nacional.

"Yandel", fue identificado por la Policía Nacional como uno de los presuntos participantes en el ataque ocurrido en la residencia de Julián Oro Duro, el pasado domingo en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

Acciones policiales

La institución informó que contra él existía una orden de arresto y posteriormente se entregó en un destacamento de Los Mina, alrededor de las 3:00 de la madrugada de hoy miércoles.

Germán Troncoso figura además en nóminas de la Junta del Distrito Municipal de La Victoria como chofer de ambulancia, con un salario bruto de RD$10,000.

El joven sostuvo al entregarse que era la primera vez que se involucraba en una situación de este tipo.

Las declaraciones sobre el supuesto exchofer forman parte exclusivamente del relato de Germán Troncoso y deberán ser verificadas por el Ministerio Público y los organismos que investigan la muerte de Zeneida Socorro Castillo y la agresión contra Julián Oro Duro.