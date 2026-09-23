Tres hombres detenidos y buscan a un cuarto por muerte de la esposa de Julián Oro Duro

De izquierda a derecha, Kevin Dariel Germán Troncoso; arriba, a la derecha, Juan Carlos Hernández García; y abajo, con camisa morada, Phillips Michael Tejeda Vásquez, quienes se encuentran apresados. ( FOTO CEDIDA POR LA PN. )

La Policía Nacional informó que tres personas se encuentran detenidas y un cuarto implicado ha sido identificado y es activamente buscado, en el marco de las investigaciones por la muerte de Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, y las heridas ocasionadas al merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido popularmente como Julián Oro Duro.

Las pesquisas han permitido establecer que dos de los principales implicados mantenían una relación cercana con el artista y su entorno, incluyendo vínculos de carácter laboral y de confianza, mientras que otros dos habrían sido contactados para participar en el hecho.

Los detenidos son Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García (Peña), ambos apresados en cumplimiento de órdenes de arresto, así como Kevin Dariel Germán Troncoso (Yandel), de 23 años, quien previamente se había entregado a las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/chatgpt-image-23-sept-2026-035458-pm-d967b8c4.png Phillips Michael Tejeda Vásquez, Juan Carlos Hernández y García Kevin Dariel Germán Troncoso, quienes están apresados. (PN.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-23-at-34711-pm-e56300eb.jpeg Lawrence Mark Liranzo Marcos, quien está siendo buscado por la PN. ‹ >

Detalles de la investigación

El cuarto implicado, que es buscado de manera activa, es Lawrence Mark Liranzo Marcos (Chiquito), de 18 años, quien también era conocido de la familia y realizaba trabajos en una villa en construcción del artista, ubicada en la comunidad de Guerra.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, Phillips Michael Tejeda Vásquez, quien se desempeñaba como técnico de acondicionadores de aire, había realizado trabajos en propiedades de Julián Oro Duro y, en ocasiones, lo acompañaba en sus compromisos artísticos (bailes) en distintas comunidades, además de realizar encomiendas para el hogar del artista.

Entre los trabajos realizados figura la instalación de un aire acondicionado en la habitación de Julián Oro Duro y la reparación del portón eléctrico de la vivienda, entre otros.

En tanto, las investigaciones establecen preliminarmente que Kevin Dariel Germán Troncoso (Yandel) y Juan Carlos Hernández García (Peña) habrían sido contactados por Phillips Michael Tejeda Vásquez para participar en el hecho criminal.

Acciones oficiales

Asimismo, como parte de las evidencias y hallazgos levantados durante el proceso investigativo, la Policía informó que se estableció que la señora Zeneida Socorro Castillo había preparado alimentos y jugos a sus agresores antes de ser ultimada a golpes y heridas con un arma blanca.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, profundiza las investigaciones y continúa levantando evidencias para determinar con precisión las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades individuales correspondientes.

Las autoridades exhortan a Lawrence Mark Liranzo Marcos (Chiquito) a entregarse por la vía que considere pertinente, garantizándole el debido proceso conforme a las normas legales vigentes.