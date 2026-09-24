"Chiquito" tenía en su poder casi US$20 mil y prendas tras robo a Julián Oro Duro, según Policía

Policía Nacional ofrece detalles del dinero, prendas y evidencias recuperadas en ataque contra Julián Oro Duro, que segó la vida de su esposa ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", señalado como uno de los dos hombres que ingresaron a la residencia del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo conocido como Julián Oro Duro para perpetrar el ataque en el que murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, tenía en su poder la mayor cantidad de dólares recuperados hasta ahora por los agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, al joven de 18 años le fueron ocupados 19,900 de los 33,690 dólares recuperados durante los allanamientos. Así también unos 78,000 pesos , un reloj Rolex y otro Cardo, así como otras pertenencias que habrían sustraído durante el asalto a la casa de la pareja en Brisa Oriental VI , municipio Santo Domingo Este.

A este le sigue Phillips Michael Tejada Vásquez, alias Leandro, a quien le fueron incautaron 9,800 dólares. Sin embargo , en cuanto a pesos dominicanos, a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel, lidera la lista con 88,000 pesos confiscados y 3,750 dólares.

Por su parte a Juan Carlos Hernández García le fueron ocupados 240 dólares y 30,500 pesos, correspondientes a 2,000 confiscados durante su arresto y otros 28,500 pesos encontrados durante un allanamiento.

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Recuperan prendas y motocicleta

Entre las pertenencias también figuran dos cadenas, una medalla, un guillo, un broche de mujer, un bulto Louis Vuitton, una llave de un vehículo Toyota y unos lentes, entre otros artículos.

Así lo informó el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien presentó en imágenes las evidencias recuperadas y los avances de la investigación durante una rueda de prensa.

Según declaraciones ofrecida previamente al cuerpo policial, Julián Oro Duro identificó a dos de los implicados como personas de su entorno. Entre ellos Tejeda Vásquez era considerado de confianza y Liranzo Marcos, quien trabajaba en una villa que el merenguero tiene en construcción en San Antonio de Guerra.

Las diligencias investigativas continúan bajo la coordinación del Ministerio Público, con el propósito de establecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad individual de las personas vinculadas.

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