En el barrio La Unión, de La Victoria, en el municipio de Santo Domingo Norte, familiares, vecinos y allegados de Kevin Dariel Germán Troncoso, uno de los presuntos responsables del ataque contra el merenguero Gilberto Julián Sarante (Julián Oro Duro), no salen del asombro al verlo involucrado en el caso que ha conmocionado al país.

De acuerdo con relacionados, el joven de 23 años, conocido en la comunidad como "Capitán", siempre ha sido una persona trabajadora, que nunca se había visto implicado en hechos delictivos.

"A él lo vendieron, lo computan. Aquí usted le puede preguntar a quien sea; ese muchacho lo que sabe es trabajar", afirmó a un equipo de Diario Libre su hermano, Wester Manuel Pérez.

Según relató, a Kevin lo buscaron para que sirviera de chófer, por lo que salió la tarde del domingo 20 de septiembre, cuando ocurrieron los hechos, a transportar a una persona, aunque no había recibido detalles sobre el servicio.

Señaló que esa misma noche recibió una llamada de su hermano, quien le dijo que "estaba involucrado en un problema y que una persona lo mantenía encañonado".

"Él me llamó y me dijo que estaba metido en un lío, que lo involucran... Yo vine a traer a un muchacho para acá y ya me involucró, me tienen aquí encañonado", explicó que le dijo su hermano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-125905-pm-e8acd56c.jpeg El hermano de Kevin, Wester Manuel Pérez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Pérez confirmó que, luego del hecho, en el que resultó muerta la esposa del artista, Zenaida Socorro Castillo y este recibió heridas de gravedad, su hermano le confesó que se habría dejado llevar por las circunstancias y que era "muy tarde para echar para atrás".

Wester definió a Kevin como una persona honesta y trabajadora. No obstante, sostuvo que debe pagar por sus hechos.

Según declaraciones de conocidos, Kevin tenía múltiples trabajos, entre ellos chófer de carro público en la ruta Sabana Perdida-La Victoria.

También se dedicaba a transportar pasajeros en una motocicleta a través de la plataforma inDrive.

"Ya él tiene que pagar porque cometió un error en su vida", enfatizó Wester Pérez.

Sorprendidos

Para personas que vieron crecer a Kevin, como Daisy Cuevas, su implicación en el caso representa una sorpresa, porque siempre ha sido una persona tranquila.

"Nunca se había visto involucrado en un problema", precisó.

Asimismo, Felicidora Rijo señaló que siempre había visto a Kevin trabajando y alejado de conflictos.

"Ese es un muchacho bueno. Su familia es gente de bien y no es de problemas", expuso.

De igual manera, Frainlyn Ayala, quien dijo conocer a Kevin desde hace aproximadamente dos años, también destacó que este siempre se ha caracterizado por ser una buena persona y muy trabajador.

"No era un chamaquito de calle.... No estaba en malos pasos", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-125906-pm-69b39283.jpeg Daisy Cuevas dijo conocer a Kevin desde que era pequeño. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-125906-pm-1-3b9e16ea.jpeg Frainlyn Ayala se identificó como uno de los amigos de Kevin. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-125906-pm-2-dd50cbfb.jpeg La señora Felicidora Rijo, vecina y amiga de la familia de Kevin. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Señaló que, en ocasiones, el joven incluso lo transportaba hasta su lugar de trabajo y lo ayudaba económicamente cuando lo necesitaba.

El proceso investigativo

Junto a Kevin Dariel Germán Troncoso, también figuran entre los implicados Phillips Michael Tejeda Vásquez, Juan Carlos Hernández García (Peña) y Lawrence Mark Liranzo Marcos (Chiquito).

Germán Troncoso fue el primero en entregarse y lo hizo en el destacamento policial de Los Mina. Algunos de sus familiares como su madre y su hermano, también informaron que estuvieron detenidos por la Dirección Central de Investigación (Dicrim), como parte del proceso que siguen las autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según las investigaciones, el joven habría sido contactado por Phillips Michael Tejeda Vásquez para participar en el hecho, sirviendo como transporte para llevar a otro de los implicados hasta la casa de Julián Oro Duro.

De acuerdo con la Policía Nacional, esa otra persona era Lawrence Mark Liranzo. Ambos habrían perpetrado el ataque en la vivienda del artista.

El hermano de Kevin, Wester, afirmó que su pariente solo conocía a Juan Carlos Hernández García, alias Peña, a quien conoció en una barbería de su propiedad. No obstante, aseveró que no tenía relación con los demás implicados.

"Se conocieron en la barbería. Peña solía ir a la barbería a recortarse y de ahí hicieron una amistad normal, como cualquier otra gente", expresó.

Un tío y su sobrino implicados en la tragedia Phillips Michael Tejeda Vásquez es tío de Juan Carlos Hernández García. Ambos residen en La Victoria, uno al lado del otro. Juan Carlos vivía con su abuela en una vivienda ubicada en una primera planta. Justo al lado, en un segundo nivel, residía su pariente, quien se desempeñaba como chofer de Julián Oro Duro. Ambos tenían una relación cercana con el artista y, según vecinos, nunca se habían visto involucrados en asuntos ilegales.