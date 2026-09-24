Un joven de 18 años denunció ante el representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) en el distrito municipal San Luis, Diógenes Ozuna, que habría sido víctima de una agresión por parte de dos agentes de la Policía Nacional mientras era sometido a una revisión en el sector Piragua.

Un comunicado de prensa establece que el denunciante, identificado como Daly Rosario, residente en el barrio La Explanada, explicó que el hecho ocurrió el lunes 21 de septiembre, alrededor de las 8:00 de la noche, en la calle principal de Piragua, un tramo que, según afirmó, se encontraba prácticamente a oscuras. Sostuvo que los agentes se desplazaban en una motocicleta, lo detuvieron y procedieron a revisarlo.

Denuncia lesión en un ojo

Rosario afirmó que, mientras intentaba colocarse en un lugar donde había iluminación para facilitar la revisión, uno de los agentes le habría propinado un fuerte golpe en uno de sus ojos, que describió como un "maquinazo". Aseguró que no había faltado el respeto a los agentes ni entiende la razón por la que habría sido agredido.

El joven manifestó que, desde entonces, presenta problemas de visión en el ojo afectado y teme sufrir consecuencias mayores. Dijo que, debido a dificultades económicas, no había podido acudir inmediatamente a un centro médico, pero que tenía previsto ser evaluado por un médico legista para documentar la lesión.

CDDH pide investigar hasta las últimas consecuencias

Por su parte, Diógenes Ozuna, reconocido defensor de los derechos humanos en San Luis, pidió al general de brigada Claudio Moquete disponer una investigación sobre el incidente y determinar qué ocurrió realmente.

Ozuna afirmó que ya comunicó la situación al comandante correspondiente y expresó confianza en que el caso será investigado. Señaló que no considera que todos los agentes policiales actúen de manera abusiva, pero sostuvo que existen algunos miembros que, según su apreciación, todavía no comprenden que la relación entre la Policía y la ciudadanía debe desarrollarse dentro del respeto a los derechos fundamentales.

"No son todos los miembros que abusan de los ciudadanos en San Luis; son dos o tres que no entienden que los tiempos han cambiado", sostuvo Ozuna, al reclamar que se determine por qué el joven habría sido golpeado durante la intervención policial.

El representante del CDDH insistió en que el caso debe esclarecerse mediante una investigación formal, incluyendo la evaluación médica de la lesión denunciada y las versiones de los agentes involucrados.

"¿Por qué agredieron a este joven?", es la pregunta que ahora queda sobre la mesa y que, según el defensor de los derechos humanos, corresponde responder a través de una investigación transparente.

Hasta el momento, no se incluye en esta denuncia la versión de los agentes señalados. La determinación de si hubo o no un uso indebido de la fuerza deberá establecerse a partir de las evidencias y de la investigación correspondiente.