Hombre muere al chocar contra un árbol; dentro de su vehículo había RD$123,000

El accidente donde murió el señor Martínez Contreras ocurrió durante la madrugada del viernes 25 de septiembre. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre perdió la vida la madrugada de este viernes tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la salida hacia San Rafael del Yuma, en este municipio.

La víctima fue identificada como el señor Martínez Contreras, quien conducía un automóvil marca Toyota, modelo Camry, color gris. El siniestro ocurrió alrededor de las 1:51 a.m., cuando el conductor perdió el control del vehículo, sufrió un deslizamiento e impactó de frente contra un árbol a orillas de la carretera.

Al lugar se desplazaron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, miembros del Cuerpo de Bomberos y efectivos de la Policía Nacional para brindar auxilio y asegurar la zona.

Evidencias

Durante la intervención, las autoridades recuperaron de la escena diversos objetos personales de la víctima, incluyendo un arma de fuego tipo pistola con su cargador y dos cápsulas, joyas, documentos de identidad, tarjetas de crédito, un "kitipó" de audio y 20 euros en efectivo.

Posteriormente, agentes actuantes inspeccionaron el interior del vehículo en presencia de dos familiares del fallecido y un allegado militar. En el registro se halló la suma total de 123,000 pesos distribuidos en billetes de distintas denominaciones (17 billetes de 2,000 y 89 billetes de 1,000).

Tanto las pertenencias como la totalidad del dinero en efectivo fueron inventariados y entregados formalmente al departamento de Procedimientos para los fines legales correspondientes.

Por su parte, el automóvil fue trasladado al Centro de Retención Vehicular (CRV) de Anamuya mientras las autoridades competentes concluyen las investigaciones del caso.