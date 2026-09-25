Vio al Ejército y aplicó la fuga: traficante dejó a siete haitianos dentro del vehículo

Parte de los haitianos indocumentados interceptados durante los operativos realizados por las autoridades en el noroeste del país. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR EL EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA. )

Siete ciudadanos haitianos quedaron dentro de un automóvil cuyo conductor lo abandonó para escapar de una patrulla militar en la comunidad Sabana Cruz de la Costa, en Montecristi. La intervención fue uno de dos operativos reportados en el noroeste, donde las autoridades interceptaron a un total de 12 personas en condición migratoria irregular.

De acuerdo con el informe del Ejército de República Dominicana, el conductor de un Hyundai Sonata Y20, blanco, emprendió la huida al advertir la presencia de los militares. Al verse acorralado, salió del vehículo y lo dejó abandonado con sus ocupantes en el interior.

La intervención ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, durante labores de patrullaje e inteligencia de miembros del S-2 y soldados uniformados.

Dentro del automóvil viajaban cuatro hombres y tres mujeres de nacionalidad haitiana, quienes, según el reporte, no contaban con un estatus migratorio regular. Los siete fueron trasladados bajo custodia militar, junto con el vehículo, a la Fortaleza San Fernando, en Montecristi.

Otra intervención en Valverde

En un operativo distinto, registrado a las 10:15 de la noche en la carretera Mao–Esperanza, en la provincia Valverde, próximo a la estación de combustible Isla, fue detenido José Rafael Peralta Rodríguez, quien conducía un Hyundai Sonata gris, del año 2011.

Según el reporte militar, Peralta Rodríguez transportaba a cinco ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

La información suministrada no detalla el destino de este grupo ni el procedimiento posterior a la detención del conductor. Tampoco precisa las fechas de ambas intervenciones.

Los reportes no ofrecen datos sobre las condiciones de los viajes ni recogen las versiones de los migrantes.

En el caso de Montecristi, los siete ocupantes quedaron bajo custodia militar después de que el hombre que los transportaba huyera del lugar.