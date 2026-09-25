Dan de alta médica a Julián Oro Duro tras ataque en el que falleció su esposa

El merenguero Julián Oro Duro resultó gravemente herido durante el ataque ocurrido en su residencia. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL IG DE JULIÁN ORO DURO )

El merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, fue dado de alta este viernes del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), luego de presentar una evolución favorable tras el procedimiento quirúrgico al que fue sometido ayer.

El hospital informó que durante la evaluación médica de este viernes el paciente se encontraba estable dentro de su condición y sin eventualidades posteriores a la cirugía, realizada por el Departamento de Cirugía Bucomaxilofacial.

Tras valorar su evolución, los equipos médicos tratantes determinaron que Sarante Perdomo podía continuar su recuperación en casa, bajo las indicaciones y el tratamiento prescritos por los departamentos de Neurocirugía Maxilofacial y Medicina Interna.

El HGPS indicó que dará a conocer nuevas informaciones sobre su estado de salud a través de sus canales institucionales, de ser necesario.

El hecho

Sarante Perdomo fue herido de gravedad tras ser atacado por dos personas que irrumpieron en su vivienda, ubicada en el residencial Brisa Oriental VI, en el municipio de Santo Domingo Este, durante la tarde del domingo 20 de septiembre, hecho en el que falleció su esposa, Zeneida Socorro Castillo.

Por el caso hay cuatro personas arrestadas. Sin embargo, según la Policía Nacional, Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", de 18 años, y Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel", de 23 años, fueron quienes penetraron en la residencia del artista y perpetraron el ataque.

Otro de los hombres identificado por las autoridades es Juan Carlos Hernández García, alias "Peña". También se encuentra detenido su tío, Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias "Leandro", a quien Julián Oro Duro había identificado ante los investigadores como una persona de su extrema confianza.

Según las autoridades, este conocía dónde guardaba su dinero y cuándo recibía sus pagos.

Durante la tarde de ayer, jueves, los restos de Zeneida Socorro Castillo recibieron cristiana sepultura en el cementerio Cristo Salvador. Mientras tanto, las autoridades continúan con las pesquisas para solicitar medidas de coerción contra los acusados del ataque.