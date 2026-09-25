Policía abate a presunto delincuente durante supuesto enfrentamiento en Los Frailes

Imagen ilustrativa sobre la escena de un crimen. ( ARCHIVOS / DL )

La Policía Nacional abatió este viernes a un hombre señalado como presunto delincuente, en el sector Los Frailes II, municipio Santo Domingo Este.

El fallecido fue identificado como Jenny Santos Franco Jiménez, alias "El come hombre de Los Frailes", de 35 años, quien era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0015784 por su presunta vinculación con varios hechos delictivos, entre ellos un homicidio ocurrido el 22 de febrero de este año.

De acuerdo con el informe de la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 6:10 de la mañana en la calle Carlos Teo Cruz, cuando agentes realizaban labores de inteligencia para localizar al hombre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/whatsapp-image-2026-09-25-at-91554-am-5b874626.jpeg El Come Hombres de Los Frailes era buscado con orden de arresto por el homicidio de Fernando Antonio Troncoso Santana. (CEDIDA POR LA PN.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/whatsapp-image-2026-09-25-at-91553-am-cf6fee48.jpeg Pistola Glock calibre .45, con la que habría disparado a los agentes. ‹ >

La institución indicó que, al notar la presencia de los investigadores, Santos Franco Jiménez habría disparado contra los agentes con una pistola Glock calibre .45, serie MUU508, que portaba sin documentación.

Los agentes respondieron a una supuesta agresión y el hombre resultó herido de varios impactos de bala. Posteriormente fue trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde murió mientras recibía atenciones médicas, aproximadamente a las 6:32 de la mañana.

En el lugar, los agentes ocuparon la pistola Glock calibre .45 y cuatro casquillos del mismo calibre, evidencias que fueron colectadas para los fines correspondientes.

Antecedentes del detenido

La Policía señaló además que, al ser depurado en sus registros, Santos Franco Jiménez figura con antecedentes por asociación de malhechores, homicidio y robo.

Las circunstancias del enfrentamiento son documentadas por los organismos correspondientes.