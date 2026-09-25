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Incendio afecta depósito de neumáticos próximo al vertedero de Sosúa

Los bomberos recibieron la alerta alrededor de las 5:00 de la mañana de este viernes

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Incendio afecta depósito de neumáticos próximo al vertedero de Sosúa
Humareda provocada por el incendio de neumáticos registrado próximo al vertedero de Sosúa, en Puerto Plata (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Un incendio registrado la madrugada de este viernes en un depósito de neumáticos próximo al vertedero de Sosúa, en Puerto Plata, generó una extensa columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

Aldalberto Mena, subcomandante a cargo de la estación de bomberos de Sosúa, explicó que el fuego se originó alrededor de las 5:00 de la mañana en un área donde son depositados neumáticos, próximo al depósito de basura.

Control del incendio

Mena indicó que varias unidades de bomberos acudieron al lugar y que, pasadas las 9:00 de la mañana, habían logrado controlar gran parte del incendio.

El rescatista estimó que las llamas podrían quedar completamente extinguidas antes del mediodía.

La humareda alcanzó durante las primeras horas de la mañana a sectores poblados cercanos, así como las instalaciones del aeropuerto Gregorio Luperón.

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Causas del incendio

Sobre las causas del incendio, Mena señaló que de manera periódica algunas personas incendian neumáticos en el lugar, aparentemente de forma intencional.

Dijo que hasta el momento los bomberos no han identificado a los responsables de estos hechos.

Explicó que el vertedero permanece cerrado para impedir el acceso, pero algunas personas aparentemente suben por una colina hasta llegar al área donde están depositados los neumáticos.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.