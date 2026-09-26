La República Dominicana entregó en extradición a Estados Unidos a dos ciudadanos dominicanos requeridos por la justicia de ese país, que los acusa de conspirar para distribuir cocaína que sería introducida ilegalmente en territorio estadounidense.

Los extraditados son Rafael Hidalgo García, alias "Pequeño" o "Viejo", y Domingo Rivera Trinidad, alias "Tyson" o "El Sobrino", quienes fueron trasladados este fin de semana bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez.

Ambos fueron entregados a oficiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), quienes los custodiaron durante el vuelo con destino a Miami, Florida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/whatsapp-image-2026-09-26-at-10951-pm-1-3ec92d17.jpeg Fotografía distribuida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de los dominicanos Rafael Hidalgo García, alias "Pequeño" o "Viejo", y Domingo Rivera Trinidad, alias "Tyson" o "El Sobrino", quienes fueron extraditados a los Estados Unidos. (FOTO: PRENSA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/whatsapp-image-2026-09-26-at-10951-pm-bf5a5897.jpeg Fotografía distribuida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de los dominicanos Rafael Hidalgo García, alias "Pequeño" o "Viejo", y Domingo Rivera Trinidad, alias "Tyson" o "El Sobrino", quienes fueron extraditados a los Estados Unidos. (FOTO: PRENSA DNCD) ‹ >

¿De qué se les acusa?

Hidalgo García y Rivera Trinidad son requeridos por un tribunal del Distrito Sur de la Florida, que los acusa de asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, a sabiendas de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

La entrega se ejecutó en cumplimiento de los decretos del Poder Ejecutivo números 610-26 y 612-26 y en atención a las resoluciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

La operación fue realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo del U.S. Marshals Service, como parte de la cooperación internacional en la persecución del crimen organizado transnacional.

Con estas extradiciones, las autoridades dominicanas reiteraron su compromiso con el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional.