Muere una de las tres niñas que cayeron de un juego mecánico en movimiento en Hato Mayor

Vista del juego mecánico del que cayeron tres niñas en Hato Mayor, la noche del viernes 18 de septiembre. ( IMAGEN SUMINISTRADA. )

Falleció la mañana de este sábado la menor, de 11 años, que resultó herida junto a su hermana tras caer de un juego mecánico en movimiento en la provincia Hato Mayor, el viernes 18 de septiembre.

Según el parte médico, la niña presentó una disfunción encefálica por hemorragia cerebral secundaria a trauma craneal severo, en condición postquirúrgica de drenaje de hematoma epidural y colocación de drenaje externo.

Desde la noche del accidente la menor permanecía ingresada en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en el municipio Santo Domingo Norte, a donde fue traslada para recibir atención especializada.

Allí le practicaron dos neurocirugías. Una de las cirugías fue realizada de emergencia el mismo día del accidente, debido a la complejidad de las lesiones, mientras que la segunda fue practicada al día siguiente.

"La paciente permanecía en estado crítico a consecuencia de un trauma craneal severo", informó la Dirección de Comunicaciones del hospital mediante una nota de prensa.

La información sobre el fallecimiento fue confirmada a Diario Libre por la Dirección de Comunicaciones del hospital y por el abogado de la familia, José Luis Rivera Santana.

Hermana fue dada de alta

Otras dos menores también cayeron del juego mecánico. Una resultó con lesiones menores que no requirieron internamiento, mientras que otra fue ingresada.

Se trata de la hermana de la hoy occisa, quien recibió el alta médica del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza el jueves 24 de septiembre, luego de presentar una evolución favorable.

La menor, de 13 años, fue trasladada a su residencia en Hato Mayor.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del viernes 18 de septiembre, en una feria mecánica instalada en la calle Padre Meriño, cuando uno de los asientos de una "Estrella Mecánica" se abrió de forma abrupta y expulsó a las tres menores que se encontraban en el aparato.

El pasado sábado 19, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres hombres, todos trabajadores del parque mecánico, que también fue clausurado.

En tanto, el conocimiento de la medida de coerción contra el propietario de los juegos mecánicos involucrados en el accidente fue aplazado para el próximo lunes 28 de septiembre.