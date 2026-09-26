La Policía mata a otro supuesto delincuente en Santiago

Ficha de la Policía Nacional, con el fallecido Jose Ignacio Rodriguez. ( SUMINISTRADA POR LA POLICÍA NACIONAL )

José Ignacio Rodríguez, alias "Ignacio", de 48 años, quien era buscado mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con varios hechos delictivos, murió la noche de este viernes luego de resultar herido durante un presunto enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en el sector Pastor Bella Vista, provincia Santiago.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho ocurrió cuando los agentes realizaban un operativo para localizar a Rodríguez y este, al notar la presencia policial, habría disparado contra los investigadores, quienes repelieron la agresión.

El hombre resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, donde falleció.

Rodríguez era requerido mediante órdenes judiciales relacionadas con casos de robo de vehículos y, según la Policía, figuraba con ocho registros policiales correspondientes a diferentes años.

Durante el procesamiento de la escena, miembros de la Policía Científica ocuparon un revólver calibre .38, con una cápsula percutida en el cilindro, además de un casquillo del mismo calibre.

También fue ocupado un Toyota Corolla, color gris, que figura como sustraído, así como otros efectos personales.

El cadáver fue levantado del centro de salud y remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los procedimientos correspondientes.

Contexto de la intervención policial

El caso se produce en un contexto de aumento de las muertes registradas durante intervenciones policiales.

Hasta el 25 de septiembre, al menos 187 personas habían fallecido en actuaciones de agentes de la Policía Nacional durante 2026, según un levantamiento de casos reportados públicamente.