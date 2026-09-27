Siete órdenes de arresto pesaban sobre hombre ultimado en Santiago, según las autoridades

Bebeco era señalado por las autoridades como uno de los hombres más buscados en San Francisco de Macorís. ( CEDIDA POR LA PN. )

Jesús Alberto Aracena Castillo, alias "Bebeco", quien murió este domingo durante una intervención policial en el sector Cienfuegos, de Santiago, era buscado mediante siete órdenes de arresto por distintos casos registrados desde 2023, de acuerdo con el historial suministrado por las autoridades.

Entre las acusaciones que figuran en su expediente se encuentran homicidio, asociación de malhechores, robos a mano armada y un supuesto intento de homicidio contra un agente de la Policía Nacional.

Una de las órdenes corresponde a un homicidio ocurrido en septiembre de 2023.

Según las autoridades, Aracena Castillo era buscado por su presunta vinculación con la muerte de Darío Antonio Quiroz Peralta, quien falleció el 29 de septiembre de ese año en el Hospital San Vicente de Paúl, de San Francisco de Macorís, a causa de heridas de bala.

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En diciembre de 2023 fue emitida otra orden por un robo a mano armada.

Las autoridades lo señalan de haber penetrado a una residencia, apuntado con un arma de fuego a las personas presentes y obligado a una de las víctimas a encender una motocicleta en la que posteriormente habría escapado, mientras un cómplice sustraía documentos personales.

Otro expediente corresponde a un hecho ocurrido en septiembre de 2024, relacionado con el robo de una motocicleta y la agresión física contra Reynaldo Abraham Rosario Flores.

También figura una orden de arresto relacionada con un robo ocurrido en diciembre de 2024, en el que, según las autoridades, Aracena Castillo habría despojado a Pascual Paredes Valentín de 7,000 pesos y documentos personales.

Las autoridades señalan además que durante ese asalto los atacantes apuntaron con un arma de fuego al denunciante y a su hija, de nueve años.

En abril de 2025, "Bebeco" fue requerido por otro caso de presunta asociación de malhechores para cometer robo.

Según el expediente policial, habría interceptado junto a otras dos personas a Eladio Santos Hilario, a quien despojó de una motocicleta, una cartera y 5,000 pesos en efectivo.

Ataque a un policía

El caso más reciente consignado en el historial corresponde a enero de 2026 y está relacionado con un supuesto ataque contra un agente policial.

De acuerdo con las autoridades, el 1 de enero de ese año una patrulla acudió a una llamada del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en el sector Bijao, San Francisco de Macorís, donde los agentes habrían sido atacados a tiros.

El oficial Cristian Araujo Castillo resultó herido, según el expediente, y "Bebeco" fue señalado entre los presuntos participantes.

La Policía había realizado operativos para localizarlo.

En febrero de este año, durante una intervención en Jima Abajo, La Vega, las autoridades apresaron a un hombre al que ocuparon un fusil M-16 modificado y un subfusil UZI, mientras buscaban a "Bebeco" y a otro prófugo identificado como "Jansel".

Operativos policiales

En enero de 2024, la Policía también había desplegado un operativo en la comunidad de Bijao, en San Francisco de Macorís, para localizar a Aracena Castillo, entonces señalado por un homicidio. Durante las requisas fue ocupada un arma de fuego ilegal, según reportes de la época.

Más recientemente, en agosto de 2026, la Policía informó que "Bebeco" era buscado por su presunta vinculación con el ataque a tiros contra Luis Miguel Payano, de 31 años, ocurrido en el sector Vista al Valle, de San Francisco de Macorís.

Payano falleció posteriormente mientras permanecía ingresado en un centro de salud.

Este domingo, Aracena Castillo murió en Cienfuegos, Santiago, durante una intervención de agentes policiales, según informaciones preliminares. Su cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital de Cienfuegos.

Hasta el momento de esta publicación se esperaba el informe oficial de la Policía Nacional sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.