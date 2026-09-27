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muerte a tiros Santo Domingo
muerte a tiros Santo Domingo

Apresan a hombre acusado de matar a dos durante riña en Sabana Perdida

Las víctimas fueron identificadas como Milton Figueroa Jiménez y Jean Carlos de León Beltrán, quienes fallecieron por heridas de bala

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    Apresan a hombre acusado de matar a dos durante riña en Sabana Perdida
    El detenido fue identificado como Melvin Ramón Vázquez Álvaro, de 36 años. (CEDIDA POR LA PN.)

    Agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre señalado como el presunto responsable de las muertes a tiros de dos personas durante una riña este sábado 26 de septiembre en el sector Lotes y Servicios, de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

    El detenido fue identificado como Melvin Ramón Vázquez Álvaro, de 36 años, quien, de acuerdo con la Policía, tiene antecedentes penales.

    Las víctimas fueron identificadas como Milton Figueroa Jiménez y Jean Carlos de León Beltrán, ambos fallecieron a causa de heridas de bala.

    Durante el incidente también resultó herido Amdrison de León, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud.

    • Según el informe preliminar de la investigación, Vázquez Álvaro, De León y uno de los fallecidos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando se originó una discusión que posteriormente terminó en la tragedia.

    Acciones policiales

    La Policía indicó que tanto el detenido como el herido eran buscados por las autoridades por su presunta vinculación con diversos delitos cometidos en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde otros tres hombres fueron ultimados, entre ellos dos de nacionalidad haitiana.

    El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público.

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