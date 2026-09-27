Policía mata a otro hombre en El Cibao, van tres en el fin de semana

La Policía informó sobre la muerte de un hombre a manos de agentes de ese cuerpo. El abatido, esta vez, fue identificado como Jesús Alberto Aracena Castillo, alias "Bebeco", y cayó en el sector Cienfuegos, de Santiago.

De acuerdo con informaciones preliminares obtenidas por este medio, Aracena Castillo fue llevado al Hospital de Cienfuegos, donde permanece en la morgue, mientras se espera que la Policía Nacional ofrezca detalles oficiales sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Una persona que difundió un video en redes sociales afirmó que el tiroteo ocurrió en la calle 4 de Cienfuegos y que la Policía habría matado a un joven que, según dijo, llevaba aproximadamente cinco días viviendo en el lugar y que había llegado desde Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/whatsapp-image-2026-09-27-at-111103-am-0db402a2.jpeg Bebeco era señalado por las autoridades como uno de los hombres más buscados en San Francisco de Macorís.

Hasta el momento, esa versión no ha sido confirmada oficialmente y se espera el informe de la Policía Nacional, que había identificado al fallecido como una persona buscada en San Francisco de Macorís.

Se dijo que Aracena Castillo era perseguido por las autoridades desde febrero pasado y que sobre él pesaban dos órdenes de arresto.

Antecedentes policiales

En esa ocasión, durante un operativo para localizarlo en Jima Abajo, La Vega, fue apresado otro hombre al que ocuparon un fusil M-16 modificado y un subfusil UZI, según las autoridades.

La Policía también lo había señalado previamente en una investigación por un ataque a tiros ocurrido en San Francisco de Macorís, en el que un hombre resultó herido.

La muerte de Aracena Castillo es la tercera a manos de la Policía durante el fin de semana en el Cibao.