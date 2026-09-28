Clausuran seis establecimientos en Santiago por contaminación sónica y obstrucción de la vía pública

Equipos de sonido ocupados durante el operativo contra la contaminación sónica en Santiago ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Seis establecimientos comerciales fueron clausurados en los distritos municipales de La Canela y Hato del Yaque, en Santiago, por contaminación sónica, obstrucción de la vía pública y falta de documentación requerida para su funcionamiento.

Los cierres se produjeron durante un operativo realizado por la Policía Nacional y el equipo del COBA de la región Norte.

Operativo y resultados

Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon 44 bocinas utilizadas para generar contaminación sonora en diferentes zonas de ambas demarcaciones. Los equipos fueron enviados al departamento correspondiente.

En el operativo participaron agentes del Departamento Operativo 1 Antirruido de Santiago, miembros de la Policía Preventiva, unidades Lince y Acción Rápida, así como otros integrantes de la institución.

Según lo explicado, las acciones se realizaron luego de atender diversas denuncias ciudadanas relacionadas con elevados niveles de ruido y la ocupación de espacios públicos.

Marco legal aplicado

Las autoridades indicaron que las intervenciones se realizan conforme a las disposiciones de la Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Policía Nacional informó que estos operativos continuarán desarrollándose de manera conjunta con el COBA, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, promover el cumplimiento de las normas y preservar el libre tránsito.