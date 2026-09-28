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incendio en surtidora
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Incendio destruye surtidora de alimentos en Santiago

El fuego comenzó alrededor de las 3:00 de la madrugada y no dejó personas heridas

  • Edward Fernández - Twitter
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Incendio destruye surtidora de alimentos en Santiago
Productos dañados por las llamas permanecen en los tramos del establecimiento (ANEUDY TAVÁREZ)

Un incendio destruyó la madrugada de este lunes las instalaciones de una surtidora, ubicada en el sector La Ciénega, al norte de Santiago.

El fuego se inició alrededor de las 3:00 de la madrugada por causas que hasta el momento se desconocen.

Las llamas consumieron gran parte de los productos almacenados en distribuidora Almanzar.

No se reportaron personas heridas durante el siniestro.

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El fuego se inició alrededor de las 3:00 de la madrugada por causas que hasta el momento se desconocen. (ANEUDY TAVÁREZ)

    Intervención de bomberos

    El incendio quedó concentrado en el establecimiento y no se extendió a otras edificaciones ubicadas en las proximidades, debido a la intervención de unidades del Cuerpo de Bomberos.

    El establecimiento afectado se dedicaba exclusivamente al almacenamiento y distribución de productos y contaba con unos 10 empleados.

    Hasta el momento se desconoce el monto de las pérdidas ocasionadas por el incendio.

    Las causas del siniestro serán determinadas mediante el levantamiento que realizarán técnicos de los bomberos y agentes de la Policía Científica.

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    Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.