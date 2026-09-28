Incendio destruye surtidora de alimentos en Santiago

Productos dañados por las llamas permanecen en los tramos del establecimiento ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un incendio destruyó la madrugada de este lunes las instalaciones de una surtidora, ubicada en el sector La Ciénega, al norte de Santiago.

El fuego se inició alrededor de las 3:00 de la madrugada por causas que hasta el momento se desconocen.

Las llamas consumieron gran parte de los productos almacenados en distribuidora Almanzar.

No se reportaron personas heridas durante el siniestro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-101243-am-3-e53a0f0c.jpeg El fuego se inició alrededor de las 3:00 de la madrugada por causas que hasta el momento se desconocen. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-101243-am-1-d0aaae82.jpeg El fuego se inició alrededor de las 3:00 de la madrugada por causas que hasta el momento se desconocen. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-101243-am-2-1c9bfad2.jpeg El fuego se inició alrededor de las 3:00 de la madrugada por causas que hasta el momento se desconocen. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-101243-am-65dfecf5.jpeg El fuego se inició alrededor de las 3:00 de la madrugada por causas que hasta el momento se desconocen. (ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Intervención de bomberos

El incendio quedó concentrado en el establecimiento y no se extendió a otras edificaciones ubicadas en las proximidades, debido a la intervención de unidades del Cuerpo de Bomberos.

El establecimiento afectado se dedicaba exclusivamente al almacenamiento y distribución de productos y contaba con unos 10 empleados.

Hasta el momento se desconoce el monto de las pérdidas ocasionadas por el incendio.

Las causas del siniestro serán determinadas mediante el levantamiento que realizarán técnicos de los bomberos y agentes de la Policía Científica.