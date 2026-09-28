Hallan muerta a mujer reportada como desaparecida en el Distrito Nacional

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, dijo que han entrevistado a varias personas por el homicidio. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una mujer que había sido reportada como desaparecida el domingo en el Distrito Nacional fue encontrada muerta este lunes en las inmediaciones de la Circunvalación Santo Domingo, próximo al municipio de Haina, provincia San Cristóbal.

Se trata de Loyca Alvarado Adames, de 37 años, cuyo cadáver fue localizado cerca del mediodía con una herida de arma de fuego, informó este lunes el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

De acuerdo con Pesqueira, agentes daban seguimiento a la denuncia sobre la desaparición de Alvarado Adames cuando localizaron el cuerpo sin vida.

Investigación en curso

Tras el levantamiento, el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará la autopsia correspondiente.

El vocero policial explicó que, por las características del hallazgo, la investigación pasó de estar relacionada con una persona desaparecida a un caso de homicidio.

No hay detenidos por el momento

Pesqueira precisó que hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho, aunque varias han sido entrevistadas como parte de las pesquisas.

La Policía Nacional indicó que la investigación se encuentra avanzada y que trabaja en identificar, localizar y someter a la justicia a la persona responsable del crimen.