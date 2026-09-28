Muere mujer tras resultar herida de arma blanca a manos de su cuñada en Higüey

El cadáver de Yefreisy Martínez de Martínez quien perdió la vida tras resultar herida de arma blanca a manos de su cuñada fue trasladado al Inacif para los fines correspondientes. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Una mujer de 36 años murió luego de recibir una herida de arma blanca en la pierna izquierda durante un enfrentamiento con su cuñada, de 27 años. El incidente ocurrió la noche del sábado en el distrito municipal La Otra Banda, municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

La fallecida fue identificada como Yefreisy Martínez de Martínez, quien murió en la sala de emergencias de un centro de salud de la localidad, donde fue trasladada tras resultar herida.

La herida habría sido ocasionada, presuntamente, por Rafaela Carpio Báez, de 27 años, quien fue entregada voluntariamente a las autoridades por su esposo, Juan Alberto Martínez, hermano de la fallecida.

De acuerdo con las informaciones preliminares, alrededor de las 7:57 de la noche, Carpio Báez regresaba a su residencia luego de participar en una actividad. Al desmontarse de su vehículo, se produjo un enfrentamiento con Martínez de Martínez.

A disposición del MP

La víctima fue examinada por el médico legista actuante, quien certificó que falleció a causa de un shock hemorrágico provocado por una herida de arma blanca en la pierna izquierda, según consta en el acta de levantamiento del cadáver.

Tras el hecho, miembros de la División de Homicidios se trasladaron al centro médico y posteriormente al lugar donde ocurrió el incidente. En la escena, un técnico de procesamiento de la Policía Científica realizó la fijación mediante imágenes fotográficas y practicó la necrodactilia al cadáver.

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos correspondientes.

Rafaela Carpio Báez permanece detenida en la Estación Policial Regional La Altagracia y será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.