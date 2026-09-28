El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, advirtió este lunes a los delincuentes que quien no se entregue "va a seguir siendo perseguido" y será enfrentado "en el terreno que el delincuente elija".

El alto oficial afirmó que su objetivo principal es "revertir el temor", de manera que sea el delincuente quien le tema a la autoridad y no el ciudadano quien viva con miedo.

"Los dueños de este país van a ser los buenos ciudadanos", sostuvo tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por el presidente Luis Abinader.

“Todo aquel que sepa que ha cometido un hecho que ha dañado a la sociedad de una u otra manera, es mejor que se entregue a las autoridades y solamente vamos a someternos a la ciudad de la justicia. De no hacerlo, entonces ya eso depende de él”, enfatizó.

La lista negra

Rodríguez García reveló que tiene sobre su escritorio una lista de los infractores que llevan años sin ser apresados.

"Yo tengo en mi escritorio todos aquellos infractores que no han podido ser apresados por años en este país", dijo.

Añadió que ninguno de los más de 46 mil miembros de la Policía dejará de ir tras los responsables de homicidios, robos y violaciones contra personas indefensas, incluso menores.

“Y de los 46 mil y pico de miembros que tiene esta institución, no hay uno solo que no vaya detrás de esos antisociales”, indicó.

El jefe policial explicó que quien se entregue será enviado al Ministerio Público (MP), previa investigación conjunta y con base en la orden de arresto o allanamiento.

"De no hacerlo, entonces ya eso depende de él", advirtió.

Niega ejecuciones

Al ser cuestionado sobre los llamados intercambios, citó los más de 25 mil presos que hay en las cárceles del país, a quienes, según dijo, la Policía apresó sin enfrentarlos.

De ahí concluyó que "la lógica de que la Policía Nacional respeta los derechos humanos", siempre que el infractor no enfrente a la autoridad.

Caso de Villa Vázquez

Ante los señalamientos de sectores, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que consideran ejecuciones los casos del llamado "código 29", indicó que la Procuraduría General es independiente de la Policía y que quien se sienta afectado debe presentar una querella ante el Ministerio Público.

Consultado sobre un video en Villa Vázquez que, muestra a un hombre levantando las manos antes de recibir un disparo a quemarropa, pese a que la Policía lo reportó como un intercambio, dijo que los organismos de control fueron apoderados, que el personal fue suspendido y que el Ministerio Público investigará el hecho.