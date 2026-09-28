Dos personas localizadas en el baúl de una yipeta y un grupo que huyó hacia unos platanales marcaron dos de las intervenciones reportadas por el Ejército de República Dominicana en el noroeste. Los casos muestran las condiciones en que algunos migrantes se desplazan por la región y los intentos por evadir los controles militares.

Según los informes de la institución, en actuaciones separadas también fueron detenidos cinco dominicanos y se ocuparon un arma de fuego, motocicletas, cigarrillos y bebidas alcohólicas.

Uno de los hechos ocurrió en el puesto de chequeo de Santiago de la Cruz, en Dajabón. Allí, miembros del S-2 y soldados uniformados interceptaron una yipeta Ford Escape azul, conducida por un ciudadano haitiano cuya identidad no fue precisada.

Al revisar el vehículo, los militares encontraron a dos nacionales haitianos en condición migratoria irregular dentro del baúl, de acuerdo con el reporte. La institución no ofreció detalles sobre su estado de salud ni sobre el tiempo que llevaban en ese espacio.

Los ocupantes y el vehículo fueron trasladados al Décimo Batallón de Infantería para los procedimientos correspondientes.

Una huida entre platanales

En otra intervención, registrada la mañana del mismo domingo, una patrulla de la Cuarta Brigada de Infantería detuvo a cuatro dominicanos que, según el Ejército, transportaban en igual número de motocicletas a nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

El informe señala que los pasajeros huyeron hacia una zona de platanales y lograron evadir a los militares. No precisa cuántos eran ni el lugar exacto del operativo.

Los detenidos fueron identificados como Genao Disla, Domingo Aquiles Isidor Gómez, Franyi Rodríguez y Arnardo Francisco Jiménez. Las cuatro motocicletas quedaron retenidas y fueron trasladadas a la sede correspondiente.

Un arma durante una intervención en Pueblo Nuevo

En el distrito municipal de Pueblo Nuevo, en Valverde, los militares detuvieron la mañana del domingo a un hombre identificado en el reporte como Feliz Bienvenido Pérez Núñez.

La institución indicó que se desplazaba en una motocicleta Tauro roja y transportaba a una persona de nacionalidad haitiana en condición migratoria irregular. Durante la intervención le fue ocupada una pistola Springfield, modelo P9, que el Ejército describe como portada ilegalmente.

El detenido, la persona que lo acompañaba, el arma y la motocicleta fueron llevados a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería, en Mao.

Cinco sacos con cigarrillos y bebidas

En Loma de Cabrera, otro patrullaje permitió localizar cinco sacos color crema en el callejón de la Muda, de la sección Monte Grande, según un informe militar que sitúa la intervención.

Tres de los sacos contenían 300 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 60,000 unidades, conforme al conteo consignado por el Ejército. Los otros dos contenían 48 unidades de una bebida identificada en el reporte como ron 8.PM y seis galones de clerén.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-95314-am-603ed07e.jpeg Los cinco sacos ocupados por miembros del Ejército en Loma de Cabrera contenían 60,000 cigarrillos, además de bebidas alcohólicas. (FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR ELEJÉRCITO.)

La comunicación no identifica a personas detenidas por este hallazgo ni establece quién era el propietario de la mercancía.

Los reportes tampoco precisan si las personas detenidas en los distintos operativos habían sido presentadas ante el Ministerio Público ni los cargos que podrían enfrentar.