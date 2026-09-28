Policía mata a otro supuesto delincuente en Maquiteria, Santo Domingo Este

Neyfi Then Monegro, alias "La Parita", de 29 años ( FOTO CEDIDA POR LA PN )

La Policía Nacional informó este lunes que un supuesto delincuente cayó abatido durante un presunto enfrentamiento con agentes de la institución, en un hecho registrado en la calle 25 de Febrero, del sector Maquiteria, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

La institución indicó que el fallecido fue identificado como Neyfi Then Monegro, alias "La Parita", de 29 años, quien era buscado mediante una orden de arresto por su presunta vinculación con dos asaltos a mano armada.

Según una nota de prensa de la Policía, Then Monegro, al percatarse de la presencia de los investigadores, supuestamente abrió fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión. "Como resultado, el hombre sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en la parte superior del cuerpo".

Antecedentes del fallecido

La Policía informó que el hombre era buscado mediante la orden de arresto número 973-2025-EMES-10603, por su presunta participación en un asalto a mano armada en perjuicio de una ciudadana.

Asimismo, era señalado por otro hecho de características similares, ocurrido el pasado 15 de septiembre en perjuicio de un ciudadano en el sector Alma Rosa, Santo Domingo Este.

En el lugar del enfrentamiento, agentes de la Policía Científica colectaron una pistola calibre 9 milímetros, de marca y numeración ilegibles, que, según la institución, era portada sin documentación.

De acuerdo con la Policía, al ser depurado en los sistemas de la institución, Neyfi Then Monegro figuraba con varios registros por asaltos a mano armada y robos en viviendas habitadas.

Dijo que las evidencias colectadas fueron remitidas a las autoridades correspondientes para los fines legales de lugar, mientras continúan las investigaciones para establecer todos los detalles relacionados con los hechos que se le atribuyen.