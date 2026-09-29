Detienen a expareja de mujer hallada muerta en matorrales próximos a Haina

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien informó sobre el arresto de la expareja de Loyca Alvarado Adames. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Policía Nacional informó este martes que fue arrestado la expareja de Loyca Alvarado Adames, de 37 años, cuyo cadáver fue encontrado ayer lunes en unos matorrales próximos a la autopista Circunvalación Santo Domingo, en las inmediaciones del municipio Haina, provincia San Cristóbal.

Se trata de José Luis Fabián Rodríguez, expareja de Alvarado Adames, quien fue arrestado mediante la orden judicial No. 0229-Septiembre-2026 y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Mediante una nota de prensa, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que el arresto se produjo como resultado de las labores investigativas desplegadas por agentes policiales en coordinación con el Ministerio Público.

Hecho bajo investigación

Loyca Alvarado Adames había sido reportada como desaparecida el pasado domingo en el Distrito Nacional y fue localizada sin vida al mediodía de ayer lunes, presentando una herida de arma de fuego. De acuerdo con Pesqueira, los agentes daban seguimiento a la denuncia sobre la desaparición cuando localizaron el cuerpo sin vida.

Tras el levantamiento, el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos de autopsia correspondientes.

Pesqueira indicó que las circunstancias específicas en que se produjo la muerte aún son objeto de investigación, bajo la dirección del Ministerio Público del Distrito Nacional, por lo que se espera el desarrollo del proceso judicial para establecer detalles sobre el hecho.