Las autoridades informaron este martes la incautación de 24 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína en el Puerto de Haina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que las unidades operativas realizaban labores de patrullaje preventivo y de vigilancia marítima cuando avistaron una pequeña embarcación en actitud sospechosa, próxima a un buque, activando el protocolo de actuación.

Paquetes recuperados

Ante esto, el personal de apoyo táctico procedió a realizar una verificación de la estructura externa, detectando dos cabos (sogas) asegurados del lado de estribor.

Al proceder con la extracción e izado de dichos cabos hacia la cubierta principal, los agentes recuperaron un saco que contenía en su interior los 24 paquetes en forma de panelas, forrados con cinta adhesiva.

Con la intervención, las fuerzas de seguridad indicaron que frustraron la maniobra de contaminación antes de que el buque zarpara hacia Puerto Rico desde la terminal de Haina Oriental.

Por el caso, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) han interrogado a varias personas y mantienen una investigación para identificar, localizar y capturar a los integrantes de la presunta red criminal vinculada al hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/whatsapp-image-2026-09-29-at-114122-am-2086cbf0.jpeg Parte de los paquetes recuperados durante el operativo realizado en el Puerto de Haina Oriental. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD)

Operativo conjunto

En el operativo participaron agentes de la DNCD, miembros del Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), apoyados por agencias de inteligencia del Estado.

Los paquetes recuperados fueron embalados bajo los protocolos de la cadena de custodia de evidencias y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), organismo que determinará el tipo y peso exacto de la sustancia.