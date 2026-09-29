Bajo nuevo director de la Policía, septiembre registra 45 muertes por "acción legal" en 25 días

Las muertes por acción legal en República Dominicana en 2026. ( IMAGEN REALIZADA CON IA. )

La Policía Nacional contabilizó 45 homicidios clasificados como "Acción Legal" entre el 1 y el 25 de septiembre, una frecuencia de 1.8 muertes por día o aproximadamente una cada 13 horas y 20 minutos.

Septiembre constituye el primer mes calendario completo bajo la dirección del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, quien fue posesionado formalmente como director general de la Policía Nacional el 18 de agosto, en sustitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

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El reporte de la Fuerza de Tarea Conjunta, publicado por la Policía el 28 de septiembre y con datos hasta el día 25, contabiliza 99 homicidios durante el mes. De estos, 45 fueron clasificados como Acción Legal, equivalentes al 45.5 %; 35 correspondieron a conflicto social; 11 a delincuencia y ocho permanecían en proceso de investigación.

La frecuencia de las muertes clasificadas como Acción Legal durante septiembre resulta superior a la observada en varios de los cortes estadísticos publicados por la propia Policía durante 2026.

En enero, la institución reportó 19 muertes por Acción Legal entre 110 homicidios registrados durante los 31 días del mes. Esto equivale a 0.61 casos diarios o aproximadamente uno cada 39 horas.

Para febrero, el informe con datos acumulados hasta el día 27 contabilizó 17 muertes bajo esa clasificación entre 89 homicidios. La frecuencia fue de 0.63 por día, equivalente aproximadamente a una cada 38 horas.

Comparación mensual

El ritmo volvió a incrementarse durante marzo. Al 20 de ese mes, la Policía había contabilizado 67 homicidios, de los cuales el 22.4 % correspondía a Acción Legal, equivalente a 15 casos. En esos primeros 20 días, la frecuencia fue de 0.75 casos diarios o uno cada 32 horas.

Abril cerró con 86 homicidios. El 29.1 % fue clasificado como Acción Legal, lo que corresponde a 25 muertes. La frecuencia fue de 0.83 casos diarios, aproximadamente uno cada 29 horas.

Para el 22 de mayo, las estadísticas policiales contabilizaban 25 muertes por Acción Legal entre 80 homicidios registrados durante los primeros 22 días. La frecuencia había aumentado a 1.14 casos diarios, aproximadamente uno cada 21 horas.

Frente a esos cortes, septiembre presenta una frecuencia considerablemente mayor: 1.8 muertes por día.

En comparación con enero, el ritmo diario de septiembre es casi tres veces superior. Frente a abril, es poco más del doble, y respecto al corte del 22 de mayo es aproximadamente 58 % mayor.

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La evolución de los cortes disponibles queda de la siguiente manera:

Enero: 19 muertes por Acción Legal en 31 días, para un promedio de 0.61 por día, equivalente a una cada 39 horas.

Febrero, al día 27: 17 muertes en 27 días, para un promedio de 0.63 por día, equivalente a una cada 38 horas.

Marzo, al día 20: 15 muertes en 20 días, para un promedio de 0.75 por día, equivalente a una cada 32 horas.

Abril: 25 muertes en 30 días, para un promedio de 0.83 por día, equivalente a una cada 29 horas.

Mayo, al día 22: 25 muertes en 22 días, para un promedio de 1.14 por día, equivalente a una cada 21 horas.

Septiembre, al día 25: 45 muertes en 25 días, para un promedio de 1.80 por día, equivalente a una cada 13 horas.

Los cálculos de frecuencia fueron realizados a partir de las cantidades publicadas por la Dirección General de la Policía Nacional en sus reportes de estadística delictiva.

Por tanto, utilizando exclusivamente los datos que la Policía Nacional ha publicado con esa clasificación, septiembre presenta el ritmo más alto entre los períodos de 2026 que permiten realizar directamente la comparación.

El aumento de las muertes por Acción Legal ocurre al mismo tiempo que la Policía reporta una reducción de la tasa general de homicidios. Al 25 de septiembre, la institución situó la tasa acumulada en 7.36 por cada 100,000 habitantes, un 15.8 % inferior a la correspondiente a 2025.