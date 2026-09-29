Un conductor resulta herido tras impactar un caballo en la carretera en Santiago

El caballo quedó muerto dentro del vehículo tras el fuerte impacto ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR HADZAEL GÓMEZ )

Un hombre resultó herido la madrugada de este martes luego de que el vehículo que conducía impactara contra un caballo que deambulaba por la carretera Jánico, a la altura del kilómetro 4½, en la entrada de La Yagüita de Pastor, en la zona sur de Santiago.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana.

El conductor fue identificado como Roberto Cueva Corcino, quien manejaba un Toyota Corolla.

Caballo murió en el accidente

Debido a la fuerza del impacto, el caballo atravesó el parabrisas y quedó dentro del automóvil. El animal murió en el lugar.

Cueva Corcino sufrió heridas y fue trasladado al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde recibe atenciones médicas.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el caballo se encontraba deambulando por la vía cuando se produjo el choque.

Al lugar acudieron paramédicos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, así como agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).