Una mujer es encontrada muerta y desnuda en la autopista Duarte

Imagen del Inacif, donde fue trasladado el cuerpo de la joven fallecida ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

Una mujer fue encontrada muerta y desnuda la madrugada de este martes a orillas de la autopista Duarte, en la comunidad de Guaco, provincia La Vega.

La fallecida fue identificada como Gladis Marlenys Almonte Durán, cuyo cuerpo fue localizado en las proximidades de la referida vía.

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó que las primeras indagatorias apuntan a que la mujer habría sido impactada por un vehículo, aunque las circunstancias exactas del hecho todavía están bajo investigación.

De acuerdo con las informaciones recopiladas por las autoridades, Almonte Durán habría llegado alrededor de las 3:00 de la madrugada a las inmediaciones de una empresa, donde estuvo tocando una puerta de manera insistente.

Varios empleados se encontraban en el negocio, pero no le abrieron por seguridad, según relataron a los investigadores.

Minutos después, se percataron de que en las proximidades había ocurrido un accidente de tránsito y encontraron a la mujer fallecida, tendida sobre el pavimento.

Testimonios familiares

Según dijeron sus familiares, la joven sufría trastornos mentales.

De acuerdo con lo declarado por uno de sus hermanos, en ocasiones anteriores había salido sin ropa a la vía pública durante episodios similares.

Acciones oficiales

El Ministerio Público profundiza las investigaciones para determinar cómo ocurrió el hecho, identificar el vehículo involucrado y establecer las circunstancias en que la mujer terminó en la autopista Duarte.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para fines de autopsia.