Ni la prisión ni el dinero pueden compensar la pérdida de un ser amado. Este vacío es el que invade los corazones de los familiares de Loyca Alvarado Adames, en medio de un hecho que enluta a toda la comunidad El Pedregal, en el Distrito Nacional.

Mientras el sospechoso José Luis Fabián Rodríguez se encuentra arrestado por su presunta implicación en el caso, el dolor de Diana Alvarado, hermana de Loyca, se percibe en toda la calle Manresa Altagracia, donde vivían.

"No tiene forma de pagarme ese maldito. Si yo pudiera robarle su alma y ponérsela a ella... Así él me paga. ¡Y la busqué porque yo quiero encontrarla viva! ¡Es viva que yo quiero a mi niña!", aseguró la pariente con profunda indignación.

En medio de un llanto inconsolable, con los ojos rojos y una respiración forzada, la mujer se desploma en los brazos de otra pariente y dice: "Loyca era preciosa y viene a fijarse en ese tiguere. Tanta gente detrás de ella que la pudieran valorar y este tiguere viene a llevársela... Ese maldito me la llevó".

Loyca deja una hija de 19 años, una carrera como contadora y muchos sueños. Tras ser reportada como desaparecida desde el domingo, las autoridades finalmente dieron con su cadáver ayer, en unos matorrales de Haina.

Las secuelas de un hecho que deja más preguntas que respuestas para los familiares se materializan en el clamor de justicia de los allegados de la víctima.

Familiares claman por justicia

María Adames, prima de la occisa, aseguró: "Tenemos una profunda tristeza dentro de nuestras vidas y nuestro corazón, y queremos justicia, que pague con toda la ley".

Los tíos maternos de la víctima aún no pueden creer lo sucedido. Definen a Loyca como una persona sin malicia y exigen que el sistema judicial dominicano no desampare este caso.

"Yo quiero justicia, exigimos justicia y que le caiga todo el peso de la ley, es lo único que podemos hacer", expresó Julián Adames.

"Él es responsable y tiene que asumir su problema. Hay que darle prioridad, porque para eso aclamamos la autoridad, porque estos casos no se pueden quedar impunes; es un caso evidente", consideró Juan Adames.

La pena no necesitaba localizador GPS: al entrar a la calle donde residía la fallecida, se podía observar el duelo de familiares y vecinos que se solidarizaban ante la tragedia. Varios residentes, que prefirieron no revelar sus nombres, se acercaron a Diario Libre para expresar su consternación por lo sucedido.

Lo que se sabe del feminicidio

Loyca Alvarado Adames, de 37 años, fue reportada como desaparecida el domingo, luego de que fuera vista por última vez cuando salió con destino a un salón de belleza.

Al mediodía del lunes, su cadáver fue encontrado entre unos matorrales próximos a la autopista Circunvalación Santo Domingo, en las inmediaciones de Haina. El cuerpo presentaba una herida de arma de fuego.

Tras el hallazgo, el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizar la autopsia y los demás procedimientos correspondientes.

Este martes, las autoridades arrestaron a José Luis Fabián Rodríguez, expareja sentimental de Alvarado Adames, mediante la orden judicial número 0229-Septiembre-2026.

De acuerdo a algunos documentos a los que accedió este medio, la víctima mantenía una orden de protección provisional en contra del detenido emitida por la Fiscalía del Distrito Nacional el 26 de septiembre de 2026.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que Fabián Rodríguez será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Pesqueira precisó que las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Alvarado Adames continúan bajo investigación del Ministerio Público del Distrito Nacional.

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