Autobús que transportaba estudiantes involucrado en accidente múltiple en la carretera de Mao

Uno de los vehículos involucrados en el accidente ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Varias personas resultaron heridas este miércoles en un accidente de tránsito en la carretera Mao-Santiago Rodríguez, específicamente en el tramo conocido como Laguna de la Ceiba.

Vehículos involucrados

En el accidente estuvieron involucrados varios vehículos, entre ellos un autobús utilizado para el transporte escolar. De acuerdo con las informaciones preliminares, ningún estudiante figura entre las personas heridas.

Las lesiones sufridas por los afectados no son de gravedad, según los reportes ofrecidos tras el accidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-30-at-115803-am-2dee1e0a.jpeg (ANEUDY TAVÁREZ.)

Daños y afectaciones

El impacto provocó daños en el sistema eléctrico de la zona, mientras que el tránsito vehicular se vio afectado debido a que un poste quedó obstaculizando la vía.

Respuesta oficial

Agentes de la Digesett y técnicos de Edenorte acudieron al lugar para restablecer la circulación.

Las autoridades de tránsito aún no han establecido cómo se originó el choque múltiple.