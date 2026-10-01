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accidente camión cisterna
accidente camión cisterna

VIDEO | Conductor de camión resulta herido tras chocar con un poste en la avenida 27 de Febrero

Miembros de la Digesett trabajan para agilizar el tránsito

    El conductor de un camión cisterna resultó herido este jueves luego de que el vehículo chocara contra un poste del tendido eléctrico en la avenida 27 de Febrero, en el tramo entre la Núñez de Cáceres y la calle Carmen Mendoza de Cornielle.

    El hombre, identificado como Eddison Rodríguez, fue trasladado por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a un centro de salud.

    Según el personal de emergencia, se encuentra estable.

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    De acuerdo con informaciones preliminares, el suceso ocurrió en sentido oeste-este luego de que el conductor, quien viajaba acompañado, perdiera el control del vehículo debido a que el motor se apagó. El acompañante resultó ileso.

    Acciones oficiales

    Al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes trabajan para agilizar la circulación vehicular en la zona.

    Asimismo, brigadas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) laboran en la reparación del cableado afectado.

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    Estado en que quedo camión accidentado.
    Estado en que quedo camión accidentado. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)
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    Camión accidentado.
    Camión accidentado. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)
      TEMAS -

        Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.