Salió de un salón y al día siguiente fue hallada muerta en Haina: el triste final de Loyca Alvarado

Loyca Alvarado apareció muerta en una las inmediaciones de una fábrica de furgones y transportaciones en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal. ( TOMADA DEL PERFIL DE FACEBOOK DE LOYCA ALVARADO )

Loyca Alvarado Adames salió de un salón de belleza de la avenida Independencia la mañana del 27 de septiembre tras recibir una llamada telefónica. Dijo que regresaría en breve, pero no volvió. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida en las inmediaciones de una fábrica de furgones y transportaciones en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público (MP), eran aproximadamente las 10:40 de la mañana cuando Alvarado Adames recibió la llamada mientras se encontraba en el salón junto a una hermana. Tras salir del establecimiento, dejó allí sus pertenencias personales.

Con el paso de las horas, su hermana intentó comunicarse con ella, pero no logró localizarla. Ante la preocupación, los familiares informaron a las autoridades y solicitaron su búsqueda.

El proceso estuvo a cargo del Departamento de Desaparecidos de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim), quienes comenzaron las labores de localización y revisaron las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes, los investigadores observaron a Alvarado Adames abordando una yipeta de color negro. A partir de las cámaras, las autoridades siguieron el recorrido del vehículo hasta las inmediaciones de una fábrica de furgones y transportaciones en los Bajos de Haina.

Según el Ministerio Público, la yipeta permaneció durante un período de tiempo en ese lugar y posteriormente salió de la zona.

Fue en las inmediaciones de ese establecimiento donde el 28 de septiembre las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Alvarado Adames, quien, según la investigación, murió a causa de heridas de arma de fuego.

Sin embargo, la instancia presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, establece que el feminicidio ocurrió el 27 de septiembre en las instalaciones de una cabaña ubicada en la avenida George Washington de la capital.

Arrestan a expareja y solicitan prisión preventiva

Por el caso fue arrestado su expareja, José Luis Rodríguez Fabián, señalado por el Ministerio Público como principal sospechoso y contra quien solicitó prisión preventiva por cargos de feminicidio agravado.

Rodríguez Fabián fue detenido el 29 de septiembre mediante una orden judicial. Ese mismo día, las autoridades realizaron un allanamiento en un negocio ubicado en el Ensanche La Paz, en el Distrito Nacional.

Durante el operativo ocuparon un revólver calibre .38, cuya marca y numeración no eran legibles, además de un casquillo y dos cápsulas del mismo calibre.

El Ministerio Público sostiene que el arma ocupada presentó coincidencia balística con el proyectil colectado en la yipeta vinculada a la investigación.

Además incorporó al expediente un informe psicológico forense fechado el 26 de septiembre, un día antes de la desaparición, que, según la institución, documenta la afectación emocional que presentaba Alvarado Adames como consecuencia de violencia atribuida al imputado y el riesgo en que se encontraba.

El Ministerio Público le atribuye provisionalmente a Rodríguez Fabián la violación de los artículos 93 y 94 del nuevo Código Penal, relativos al feminicidio agravado, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este jueves 1 de octubre la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.