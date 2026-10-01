Policía mata a presunto homicida en Tamayo; dice que ultimó a hombre mientras dormía con su hijo

Otro hombre murió este jueves a manos de agentes de la Policía en un presunto intercambio de disparos. El hecho ocurrió en el Batey 9, Tamayo, provincia Bahoruco.

El fallecido fue identificado como Adolfo María Bello Heredia, alias "Yonathan", de 39 años, contra quien pesaba la orden judicial núm. 2026-AJ-0065290 por alegadamente haber dado muerte con un arma blanca a José Marte Marte mientras dormía con su hijo de 10 años en Hato Mayor. El crimen fue ejecutado en una finca.

Según la versión de la Policía Nacional, los investigadores llegaron hasta el lugar donde Bello Heredia supuestamente permanecía oculto con la intención de apresarlo. La institución afirma que, al verse rodeado por los agentes, habría abierto fuego contra la patrulla, originándose el supuesto intercambio de disparos.

El enfrentamiento se produjo alrededor del mediodía de este jueves 1 de octubre, en la calle Proyecto del Batey 9, municipio de Tamayo, provincia Barahona, cuando agentes de la Subdirección Regional Sureste de Investigación (DICRIM), junto a unidades de Inteligencia, Investigación y Prevención, localizaron al prófugo, dice la Policía en una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-30348-pm-1-3ba4579a.jpeg Revólver calibre 38 que le habría sido ocupado al hoy occiso, conforme a la PN.

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"Yonathan" resultó herido de bala durante la intervención y fue llevado a un centro de salud, donde posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

La Policía reportó la ocupación de un revólver calibre .38, arma que atribuye al fallecido y que, de acuerdo con el informe preliminar, habría utilizado para disparar contra los miembros del Dicrim.

Lo buscaban por una muerte

Las autoridades vinculaban a Bello Heredia con la muerte de José Marte Marte, quien habría sido ultimado con un arma cortopunzante en un hecho registrado en el distrito municipal Yerba Buena, provincia Hato Mayor el 1 de agosto de 2026.

Dijo que la orden judicial también citaba, "artículos citados en perjuicio de un ciudadano, el Estado dominicano y de un niño de 10 años, cuya identidad se hace reserva".

La muerte de Bello Heredia queda ahora bajo investigación para establecer las circunstancias exactas en que se produjo la actuación policial. El caso es manejado en coordinación con el Ministerio Público.