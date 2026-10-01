En el país hay más de 53 mil personas con órdenes de arresto, revela la Policía

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ofreció detalles sobre la lista de personas que continúan prófugas de la justicia. ( DIARIO LIBRE/ANA AYBAR )

Un día después de que Diario Libre revelara que solo tres de al menos 182 personas fallecidas durante intervenciones policiales este año figuraban en la lista pública de prófugos, la Policía Nacional presentó su base de datos en la que más de 50 mil personas son buscadas por la institución.

La presentación exhibida este jueves identificó 53,877 órdenes de arresto pendiente de ejecución en contra de 50,865 personas distribuidas en 31 clasificaciones delictivas.

La diferencia, según explicó el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira entre los números responde a individuos que figuran con más de una orden.

A su vez indicó que los datos no representan la cifra de personas que aparecen en su página web, pues allí solo publica una pequeña parte de los prófugos.

Según Alejandro Arazena, del área de Telemática del organismo alrededor del 95 % de las órdenes corresponde a personas que están siendo buscadas, mientras apenas cerca del 1 % de esos casos llega a la plataforma pública como "los más buscados".

Violencia intrafamiliar encabeza la lista

De acuerdo con la nueva base, 17,635 órdenes, equivalentes al 32.7 %, corresponden a casos de violencia intrafamiliar, le siguen 11,587 por robo, 5,951 por agresión física, 4,018 por agresión sexual y 2,761 por delitos cibernéticos y 2, 548 por homicidios.

De ese último grupo, 1,367 no poseen registros de identidad, mientras solo 1,181 cuentan con cédula y fotografía, según la presentación.

En la compendio también se encuentran requerimientos por amenazas, estafa, drogas, rebeldía, secuestro, abuso de confianza y porte ilegal de armas.

Con relación a privados de libertad, el sistema penitenciario ha registrado un total de 37 fugas, de las cuales 21 personas han sido reapresadas, 12 continúan como prófugos activos y se reportan 4 fallecidos.

En el 2025 se reportó un índice de evasiones con 25 casos, de los cuales 13 reclusos fueron recapturados, 8 permanecieron prófugos y se registraron los 4 fallecimientos documentados en el período<source-footnote></source-footnote>.

Respecto a los búsquedas vigentes los individuos estos proceden de diversos recintos carcelarios como los centros de corrección y rehabilitación (CCR) y centros de privación de libertad (CPL)— y están vinculados a la comisión de delitos de alta gravedad

Reincidentes con hasta 41 fichas

Durante el hallazgo, la Policía también expuso información sobre la reincidencia delictiva y mostró casos de personas con múltiples registros policiales, donde se ubicaron 73 personas, algunas con hasta 41 fichas, como es el caso de José Luis Mateo Medina, con denuncias por robos y homicidios.

Ante los señalamientos de estos individuos sin sometimientos pese a múltiples registros, el vocero indicó que la situación forma parte de los aspectos que deben revisarse, pero aclaró que la institución no tiene potestad para decidir sobre la libertad de una persona.

"Nosotros desde la Policía Nacional no tenemos esa potestad", expresó Pesqueira al agregar que la institución actúa como auxiliar del Ministerio Público y debe cumplir su función de proteger y servir.

Reconocen fallas

La investigación de este medio puso bajo la lupa la correspondencia entre la lista pública de prófugos y las personas que han muerto en intervenciones policiales.

La propia institución reconoció a Diario Libre el 15 de agosto del año en curso, que personas que han muerto, han sido capturadas o cuyos procesos judiciales han avanzado pueden continuar figurando en su lista oficial de prófugos.

Esto evidencia una desconexión entre los operativos policiales y la actualización de la lista oficial con personas que ya fueron apresadas o murieron durante intervenciones policiales pueden permanecer en la galería de buscados como "perfiles fantasmas".

Mientras que otras personas señaladas por la institución como buscadas no necesariamente aparecen entre quienes posteriormente han muerto durante intervenciones policiales.

Una fuente informó que al menos 15 personas han sido borradas tras el reporte periodístico.

Abatidos Diego Pesqueira informó que, con excepción de los casos de flagrancia, las personas fallecidas durante intervenciones policiales en septiembre tenían órdenes de arresto o eran requeridas por las autoridades, de acuerdo con una revisión preliminar de sus registros. "En un 100 % de los casos, estas personas están siendo buscadas", afirmó. Añadió que en estos casos debido a la situación del crimen son buscados mucho antes de aparecer en listado debido a la inmediatez del crimen.