Detienen a tres hombres presuntamente vinculados a una red de microtráfico en La Vega

Los tres hombres apresados por presunta vinculación con una red de tráfico de drogas. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, detuvo a tres hombres señalados como integrantes de una red de microtráfico que operaba en distintos sectores de la provincia La Vega.

Los arrestos se produjeron durante intervenciones simultáneas en los sectores Las Maras, Los Pomos y Los Rieles, donde fueron detenidos Sixto Javier Rosario De León, alias "Coca Cola"; Luis Armando Almonte, alias "Papito", y Carlos Pool, alias "Chimbala".

Según las investigaciones, los detenidos formarían parte de la estructura de microtráfico de un hombre identificado como alias "El Cabo", señalado como presunto cabecilla de varios puntos de venta de sustancias narcóticas en barrios de la provincia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-85623-am-f8a927a7.jpeg Lo incautado en el operativo. https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-85625-am-9bddca15.jpeg Sustancias incautadas. ‹ >

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Sustancias ocupadas

A Rosario De León le ocuparon un bulto tipo mariconera que contenía 87 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 278 gramos; 57 envoltorios de un vegetal, presumiblemente marihuana, con un peso de 278 gramos, y 800 pesos en efectivo.

A Almonte le fueron ocupadas 18 porciones de presunta cocaína, con un peso de 320.8 gramos; 18 dosis de presunta marihuana, de 75.3 gramos, y una porción de un material rocoso, presumiblemente crack, de 25.2 gramos.

También le ocuparon 355 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, una balanza digital, un radio de comunicación y un arma de fuego de fabricación casera, conocida como "chilena".

En tanto, Pool fue detenido con un bulto que contenía varias porciones de presunta cocaína, con un peso de 353.9 gramos; 14 dosis de presunta marihuana, de 621 gramos, y una porción de presunto crack, de 20.1 gramos.

Además, tenía 500 pesos en efectivo, una balanza digital y un radio de comunicación.

En total, las autoridades ocuparon 952.7 gramos de presunta cocaína, 974.3 gramos de presunta marihuana y 45.3 gramos de presunto crack, para un total de casi dos kilogramos de sustancias narcóticas.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del distrito judicial de La Vega para los fines legales correspondientes