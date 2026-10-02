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allanamiento Sabana Perdida
allanamiento Sabana Perdida

DNCD desmantela sistema de cámaras y arresta mujer con cocaína, marihuana y crack en Sabana Perdida

Durante el allanamiento fueron ocupadas 192 porciones de presunta cocaína, 53 de marihuana y 42 de crack, además de dinero y una balanza de precisión

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    DNCD desmantela sistema de cámaras y arresta mujer con cocaína, marihuana y crack en Sabana Perdida
    Sistema de cámaras incautado en Sabana Perdida. (CEDIDA POR LA DNCD)

    Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto al Ministerio Público, arrestaron a una mujer durante un allanamiento en el sector La Javilla, de Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte, donde ocuparon presuntas sustancias narcóticas, dinero en efectivo, una balanza de precisión y un sistema de videovigilancia compuesto por 16 cámaras.

    La detenida fue identificada como Carla Marina Aristy, de 24 años, quien, de acuerdo con la DNCD, es esposa de un individuo conocido como "Bonao", señalado en las labores de inteligencia como presunto responsable de utilizar el inmueble intervenido como punto de venta y distribución de sustancias controladas.

    Durante el registro, los agentes localizaron en un bolso en la habitación principal 192 porciones de presunta cocaína, con un peso aproximado de 510.2 gramos; 53 envolturas de un vegetal, presumiblemente marihuana, con un peso de 460.1 gramos, y 42 dosis de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso de 225 gramos.

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    Además, las autoridades ocuparon un sistema de monitoreo que, según la DNCD, era utilizado presuntamente para vigilar la zona. El equipo estaba compuesto por 16 cámaras de seguridad y un grabador de video digital (DVR).

    Entre las evidencias ocupadas también figuran un teléfono celular, un televisor de 55 pulgadas, una consola de videojuegos, una balanza de precisión, 3,450 pesos dominicanos y cinco dólares estadounidenses, así como una tarjeta de débito.

    El allanamiento fue realizado en una vivienda de dos niveles ubicada en la calle Francisco Javier, en cumplimiento de la orden judicial número 2026-AJ0084242.

    Campaña en redes sociales

    La DNCD informó que, a raíz de las acciones operativas contra el microtráfico, sectores vinculados a esa actividad han puesto en marcha una campaña de difamación y falsos señalamientos en redes sociales con el propósito de desacreditar el trabajo de los agentes en esa zona del Gran Santo Domingo.

    La mujer detenida fue puesta a disposición de la justicia y será sometida en las próximas horas por presunta violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

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    Agentes de la DNCD al momento de la detención.
    Agentes de la DNCD al momento de la detención. (CEDIDA POR LA DNCD)
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    Agente durante el allanamiento. 
    Agente durante el allanamiento. (CEDIDA POR LA DNCD)
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