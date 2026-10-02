Un español requerido por las autoridades de España fue arrestado en República Dominicana por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos.

Se trata de Jonathan Yera Pozo, de 41 años, quien fue apresado en el distrito municipal de Punta Cana, provincia La Altagracia, en el marco de la operación internacional "Fast Lap", desarrollada de manera simultánea en varios países para desarticular una estructura vinculada al narcotráfico y recuperar evidencias relacionadas con el blanqueo de capitales.

El operativo para capturar a Yera Pozo contó con la participación de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, con el apoyo de agencias de seguridad de Estados Unidos y Europa, y se ejecutó en cumplimiento de un requerimiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que dispuso su arresto con fines de extradición al Reino de España.

No obstante, el detenido permanece bajo control de las autoridades dominicanas mientras se desarrollan los trámites legales correspondientes para ejecutar su extradición.

De acuerdo con las autoridades españolas, Yera Pozo es uno de los principales responsables de la organización investigada y estaría vinculado a delitos contra la salud pública, específicamente tráfico de drogas, así como a operaciones de lavado de activos.

Operativo coordinado

El arresto forma parte de una investigación internacional que incluyó 38 allanamientos simultáneos en distintos países y que, según las autoridades españolas, permitió detener a 27 personas, de las cuales, 26 fueron arrestadas en España y una resultó detenida en la República Dominicana.

La investigación se inició en septiembre de 2023 a partir del análisis de comunicaciones realizadas mediante plataformas de mensajería cifrada. Las pesquisas vincularon a la organización con cuatro decomisos de cocaína realizados en Panamá que, en conjunto, superaron los 1,500 kilogramos.

Según la investigación española, la estructura estableció rutas para transportar cocaína procedente de Colombia y Panamá hacia Europa mediante contenedores marítimos. Para introducir la droga en los cargamentos utilizaban métodos conocidos como "gancho ciego", "rip off" o "preñado".

Acusaciones de lavado dinero

Las autoridades españolas sostienen que la organización no solo se habría dedicado al tráfico de cocaína, sino que desarrolló una estructura financiera para introducir en la economía formal los beneficios obtenidos de actividades ilícitas.

Las pesquisas identificaron sociedades relacionadas con el sector inmobiliario que habrían sido utilizadas para invertir importantes cantidades de dinero en urbanizaciones, promociones y viviendas de lujo, principalmente en Ibiza, Marbella y Madrid.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-02-at-80138-am-33eab3d0.jpeg Jonathan Yera Pozo será enviado a extradición hacia el Reino de España. (CEDIDA POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-02-at-80139-am-1-93a90f00.jpeg Jonathan Yera Pozo fue detenido en el interior de una residencia. (CEDIDA POR LA DNCD) ‹ >

También fueron identificadas inversiones inmobiliarias vinculadas a los investigados en República Dominicana y Dubái.

De acuerdo con las autoridades españolas, el entramado habría evolucionado hasta ofrecer servicios de lavado de activos a otras organizaciones criminales. El modelo es descrito por los investigadores como "crime as a service", debido a que la estructura presuntamente utilizaba sus sociedades y mecanismos financieros para adquirir, administrar y ocultar bienes pertenecientes a terceros, a cambio de comisiones.

Bienes y evidencias ocupados en Punta Cana Durante el allanamiento realizado en República Dominicana, las autoridades ocuparon diversos dispositivos electrónicos, documentos y bienes que serán incorporados al proceso de investigación y extradición. Entre las evidencias ocupadas figuran teléfonos celulares, una MacBook Air, tabletas iPad, Samsung y SPC, así como tres billeteras frías Ledger para almacenamiento de criptomonedas. También fueron ocupados siete relojes de alta gama, entre ellos piezas de las marcas Rolex, Hublot y Richard Mille, además de un Apple Watch y diversas piezas y juegos de joyería. Las autoridades ocuparon además un Mercedes-Benz GLS 580 4Matic, matrículas y certificados de propiedad de vehículos, contratos relacionados con préstamos e inmuebles, tarjetas bancarias nacionales e internacionales y otros documentos. Durante el operativo también fueron encontrados 11,500 dólares estadounidenses y 79,815 pesos dominicanos.

Millones de euros en bienes bajo investigación

Como parte de la operación internacional, las autoridades españolas también informaron el bloqueo de 95 inmuebles y unos 200 bienes muebles vinculados a los investigados. También se dispuso la prohibición de disponer de 70 propiedades y 16 villas de lujo.

En los registros realizados en el marco de la operación fueron intervenidos, además, unos 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y más de 270,000 euros en efectivo.

Las autoridades reportaron asimismo el bloqueo de más de 1.3 millones de USDT en criptoactivos, 26 cuentas bancarias, tres de ellas domiciliadas en Luxemburgo, y más de 100 sociedades o personas jurídicas investigadas.

Durante otros allanamientos, tambiém fueron ocupadas armas de fuego, incluyendo un arma de guerra, un silenciador, más de 800 cartuchos, táseres, puñales y otras armas cuya tenencia es objeto de investigación.