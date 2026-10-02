Ladrón amarró y amordazó a Kenny Grullón: revelan detalles del asalto a su residencia

El actor y humorista Kenny Grullón caracterizando un personaje. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El actor y humorista dominicano Kenny Grullón fue víctima de un asalto violento en su residencia este viernes, cuando un desconocido armado con un cuchillo penetró a la vivienda, lo amenazó, lo lanzó al suelo, lo amarró y amordazó para sustraer varias pertenencias.

La información fue dada a conocer por su hijo, el también actor Javier Grullón, quien explicó que, al momento del asalto, otros integrantes de la familia se encontraban dentro de las habitaciones de la residencia.

"Hoy un delincuente entró a su casa armado con un cuchillo. Lo amenazó, lo tiró al piso, lo amarró y lo amordazó. Le robó su celular y varias pertenencias de la casa, mientras Ana, mis hermanos y su nieta se encontraban dentro de las habitaciones", relató Javier en una publicación en Instagram.

A través de sus declaraciones, el actor aseguró que, pese a la violencia del hecho, tanto su padre como los demás familiares se encuentran físicamente bien.

"Gracias a Dios mi papá está bien y mi familia también. Eso es lo más importante. Lo material se recupera", expresó.

Sin embargo, manifestó su preocupación e impotencia por lo ocurrido, al considerar las consecuencias que pudo haber tenido el asalto para su familia.

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"Pero como hijo no puedo evitar pensar en todo lo que pudo haber pasado. Y me llena de una rabia y e impotencia", manifestó.

"¿Ya uno no puede ni estar tranquilo en su propia casa?", cuestionó.

Policía investiga el asalto

Una fuente vinculada a la familia, informó a Diario Libre que Kenny Grullón se encontraba en la sala de la vivienda cuando el ladrón ingresó por el área de la cocina en horas de la mañana.

El individuo fue detectado a través de las cámaras de seguridad de la residencia, tras lo cual realizaron una llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Javier Grullón agradeció la rápida intervención del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Policía Nacional y la Dirección Central de Investigación (Dicrim), cuyos agentes acudieron a la vivienda tras recibir la alerta.

"Quiero agradecer públicamente al Sistema 9-1-1, a la Policía Nacional y al DICRIM por la respuesta inmediata. Desde que se realizó la llamada estuvieron presentes y en este momento, se encuentran trabajando en la investigación y haciendo todo lo posible para dar con el responsable", indicó.

Asimismo, agradeció las muestras de solidaridad y preocupación recibidas de los medios de comunicación y de las personas que se han comunicado con la familia tras conocer lo sucedido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/whatsapp-image-2026-10-02-at-95351-pm-1-88c9a3ea.jpeg Declaraciones de Javier Grulón, hijo del actor Kenny Grullón. (CAPTURA DE PANTALLA)

Aunque reiteró que su padre no sufrió lesiones físicas, explicó que el episodio le ha provocado una fuerte afectación emocional.

"Mi papá está bien físicamente gracias a Dios, pero está muy traumado y afectado por todo lo que acaba de vivir" Javier Grullón Hijo de Kenny Grullón “

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, informó que como parte del proceso, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) levantan evidencias y se realizan las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y ponerlos a disposición del Ministerio Público.