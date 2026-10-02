Ladrón entra a la residencia de Kenny Grullón y roba pertenencias

El actor y homorista Kenny Grullón se encuentra bien. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un ladrón ingresó este viernes a la residencia del actor y humorista Kenny Grullón y sustrajo un teléfono celular y un anillo.

El hecho fue confirmado a Diario Libre por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien informó que el artista se encuentra bien y que investigan las circunstancias del hecho.

Informó que como parte del proceso se levantan evidencias en la escena y se realizan las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Circunstancias del robo

De acuerdo con una fuente vinculada a la familia, Grullón se encontraba en la sala de la vivienda cuando el intruso ingresó por el área de la cocina en horas de la mañana.

El individuo habría sido detectado a través de las cámaras de seguridad de la residencia, tras lo cual realizaron una llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Según la misma fuente, el hombre huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) se presentaron en la residencia como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

"Vivimos una situación sumamente difícil"

La esposa del actor, la comunicadora Ana Rossina Troncoso, compartió a través de su cuenta de instagram el impacto que dejó en su familia el robo ocurrido en su vivienda, al tiempo que confirmó que ella, el artista y sus hijos se encuentran a salvo, pese a las pérdidas materiales y lesiones físicas menores.

"Vivimos una situación sumamente difícil y de gran angustia en nuestro hogar. Escribo con el impacto todavía a flor de piel, pero con el corazón lleno de gratitud: Kenny, nuestros hijos y yo estamos a salvo", manifestó Ana Rossina.

También dijo que, pese a las pérdidas materiales y las lesiones sufridas, la familia permanece unida. "Más allá de pérdidas materiales y lesiones físicas menores, estamos completos y juntos".

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