"La Hispaniola es Haití. Esto es Haití": la afrenta de jugador de fútbol de Haití tras el partido

Wilson Isidor, jugador 18 de Haití, anotó dos de los cuatro goles por el equipo haitiano. ( NELSON PULIDO/ DIARIO LIBRE )

El delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos goles en la victoria 4-1 de Haití sobre República Dominicana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, generó reacciones después del encuentro al pronunciar una expresión de contenido territorial mientras señalaba el suelo dominicano y posteriormente su uniforme.

"La Hispaniola es Haití. Esto es Haití", expresó el atacante en un video difundido luego del encuentro disputado la noche del jueves en Santo Domingo. Las imágenes muestran al jugador señalando primero hacia el terreno y luego su camiseta de la selección haitiana.

Las expresiones en francés "L´Hispaniola est Haïti" y "Haïti est ici" y constituyen una violación a las normas de la FIFA y a la Concacaf, además de una afrenta y provocación al público dominicano.

Isidor, delantero del Sunderland de la Premier League inglesa, había sido una de las figuras del partido. Marcó en los minutos 51 y 67, después de fallar un penalti en la primera mitad. Louicius Deedson abrió el marcador al minuto 9 y Yassin Fortuné completó la goleada. Dorny Romero anotó el único tanto dominicano.

El resultado dejó a Haití con nueve puntos en tres partidos, empatado con Curazao y situado segundo por diferencia de goles, mientras República Dominicana quedó con seis unidades.

¿Qué establece Concacaf?

El Reglamento de la Liga de Naciones 2026-27 contiene disposiciones que podrían resultar relevantes si la Concacaf decide examinar la conducta del futbolista.

El artículo 17.1 establece que está prohibida la exhibición de mensajes o consignas políticas, religiosas o personales, "en cualquier idioma o forma", por parte de jugadores y oficiales en sus uniformes, equipamiento o cuerpo. La disposición señala que una infracción puede provocar medidas disciplinarias, incluidas suspensiones y multas, dependiendo de la gravedad.

En el caso de Isidor, lo que se observa es una expresión verbal acompañada de gestos.

El reglamento tiene una disposición más amplia. Su artículo 22 establece que los jugadores deben respetar las reglas de juego y los principios de "fair play" y faculta al Comité Disciplinario de Concacaf a actuar ante infracciones reglamentarias o "conducta antideportiva".

Entre las medidas posibles figuran advertencias, multas, suspensiones y descalificaciones.

Además, la Concacaf puede utilizar grabaciones de audio y video como evidencia para determinar si ocurrió una infracción disciplinaria, incluso cuando el incidente no haya derivado en una decisión del árbitro durante el encuentro.

FIFA contempla sanciones por provocar al público

El Código Disciplinario de la FIFA vigente contiene dos disposiciones que podrían servir de referencia.

El artículo 13 establece que jugadores y oficiales pueden ser sometidos a medidas disciplinarias, entre otros motivos, por utilizar un evento deportivo para realizar "demostraciones de naturaleza no deportiva", emplear gestos o lenguaje ofensivos o violar los principios de juego limpio, lealtad e integridad.

Más específica es la disposición sobre provocaciones.

El artículo 14.1.f contempla una suspensión mínima de dos partidos para un jugador u oficial que provoque a los espectadores de un encuentro "por cualquier medio". La norma añade que determinadas conductas antideportivas también pueden ser castigadas cuando ocurren fuera del terreno de juego.

Esto tampoco significa que la declaración de Isidor produzca automáticamente una suspensión de dos encuentros. Primero tendría que determinarse que su conducta constituyó una provocación en los términos del reglamento aplicable.

Concacaf establece que su Comité Disciplinario puede aplicar subsidiariamente el Código Disciplinario de la FIFA, además de sus propios estatutos, reglamentos y Código Disciplinario.

También las Reglas de Juego de la IFAB, utilizadas en las competiciones internacionales, ordenan amonestar a un futbolista cuando, durante la celebración de un gol, actúa de una manera "provocativa, irrisoria o incendiaria".

Hasta el momento de esta revisión no se ha localizado un anuncio público de Concacaf sobre la apertura de un procedimiento disciplinario contra Isidor por las expresiones pronunciadas después de sus anotaciones.

La Confederación sí ha utilizado anteriormente imágenes de video para sancionar comportamientos ocurridos alrededor de sus partidos. En diciembre de 2025, por ejemplo, suspendió por dos encuentros al jugador Jorge Aparicio, del Xelajú de Guatemala, por realizar un gesto que calificó como "inapropiado y ofensivo" durante una ceremonia de premiación.