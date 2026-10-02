Omar Fernández responde a Wilson Isidor: "Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana"

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, respondió este viernes a las declaraciones del futbolista haitiano Wilson Isidor, quien afirmó que "La Hispaniola es Haití" tras la victoria de la selección haitiana 4-1 sobre la dominicana en el partido disputado la noche del jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Fernández felicitó a la selección haitiana por el triunfo, pero cuestionó las declaraciones posteriores del atacante.

"Una cosa es ganar un partido y otra muy distinta es pretender borrar la historia, la identidad y la soberanía de un país" Omar Fernández senador por el Distrito Nacional “

Fernández sostuvo que la isla La Española es compartida por dos naciones soberanas: República Dominicana y Haití.

"Puedes celebrar tus goles, puedes celebrar la victoria de tu selección y puedes sentir todo el orgullo que tú quieras por Haití. Pero nosotros sentimos el mismo orgullo y cuidado por la República Dominicana", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/califica-de-falta-de-respeto-declaracion-de-jugador-wilson-isidor-078795be.jpeg Wilson Isidor, autor de dos goles en la victoria 4-1 de Haití sobre República Dominicana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

El senador agregó que, precisamente por ese sentido de identidad, considera necesario establecer una diferencia entre ambas naciones.

"Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana", afirmó Fernández al cerrar su mensaje con la frase "Dios, Patria y Libertad".

Las declaraciones del legislador se producen luego de que Isidor apareciera en un video difundido tras el encuentro de fútbol celebrado en Santo Domingo, en el que expresó: "La Hispaniola es Haití. Esto es Haití".