Tras llamado de Abinader, 25 personas se han entregado a la justicia

Distribución de prófugos con órdenes de arresto presentada por la Policía Nacional. ( DIARIO LIBRE/ANA AYBAR )

Un total de 25 personas requeridas por la justicia se han entregado a las autoridades desde que el presidente Luis Abinader las exhortó, el pasado lunes 28 de septiembre, a ponerse a disposición de la Policía, como parte del llamado del Gobierno a localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes.

La cifra forma parte de las 107 entregas registradas durante septiembre, según informó este viernes Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, a Diario Libre.

La institución indicó que las personas que se presentan voluntariamente son puestas a disposición de las autoridades correspondientes para los fines legales.

El llamado del mandatario se produjo durante LA Agenda Semanal, donde afirmó que las personas con órdenes de arresto pendientes deben entregarse a las autoridades y advirtió que, de no hacerlo, serían buscadas por la Policía.

"A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen", afirmó Abinader.

El presidente explicó que la localización de personas con órdenes de captura responde, según sus declaraciones, a una estrategia preventiva para evitar que quienes tienen antecedentes vuelvan a delinquir.

Situación actual

El llamado presidencial se produce mientras la Policía Nacional mantiene 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución contra 50,865 personas, distribuidas en 31 clasificaciones delictivas.

La diferencia entre ambas cifras se debe a que algunas personas figuran con más de una orden, explicó el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira.

La violencia intrafamiliar concentra la mayor cantidad de órdenes, con 17,635, equivalentes al 32.7 % del total. Le siguen los casos de robo, con 11,587; agresión física, con 5,951; agresión sexual, con 4,018; y delitos cibernéticos, con 2,761.

En cuanto a los homicidios, la base policial registra 2,548 órdenes pendientes. De estas, 1,181 corresponden a personas que cuentan con cédula y fotografía, mientras que otras 1,367 no poseen registros de identidad, de acuerdo con los datos presentados por la institución.

El registro también incluye órdenes relacionadas con amenazas, estafa, drogas, rebeldía, secuestro, abuso de confianza y porte ilegal de armas, entre otras infracciones.

Medidas anunciadas

La Policía Nacional identificó además a 73 personas con múltiples órdenes de arresto, una situación que explica parte de la diferencia entre la cantidad de personas requeridas y el número total de mandatos pendientes.

La institución informó que algunas de estas personas acumulan decenas de registros.

Respecto a las personas privadas de libertad que han escapado de centros penitenciarios, la Policía informó que desde 2025 se han registrado 37 fugas.

De ese total, 21 personas han sido reapresadas, 12 permanecen como prófugos activos y cuatro fallecieron, según los datos presentados durante la rueda de prensa.

Las autoridades han reiterado el llamado a las personas que tienen asuntos pendientes con la justicia a entregarse y enfrentar los procesos correspondientes ante las instancias judiciales.