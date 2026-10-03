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MENORES DESAPARECIDOS
MENORES DESAPARECIDOS

Buscan a dos de tres menores arrastrados por crecida de canaleta en Elías Piña

Un menor fue rescatado con vida y recibe atención médica

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    Buscan a dos de tres menores arrastrados por crecida de canaleta en Elías Piña
    Fotografía de archivo de miembros de la Defensa Civil buscando a una niña que fue arrastrada por una cañada. (FUENTE EXTERNA)

    Brigadas de rescate mantienen la búsqueda de dos menores de edad que fueron arrastrados por la crecida de una canaleta de drenaje mientras se bañaban bajo la lluvia en la comunidad El Pinzón, municipio Comendador, provincia Elías Piña, informó la mañana de este sábado el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). 

    El incidente ocurrió la tarde de ayer, cuando res menores fueron arrastrados por la corriente. Uno de ellos fue rescatado con vida y recibe atención médica, mientras las autoridades continúan las labores para localizar a los otros dos.

    En las labores de búsqueda y rescate participan brigadas locales, con el apoyo del Ministerio de Defensa (MIDE), la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana.

    La situación fue reportada al COE por la Gobernación de la provincia Elías Piña.

    Las operaciones permanecen activas en El Pinzón, donde los organismos de socorro concentran sus esfuerzos para dar con el paradero de los dos menores.

    Este hecho ocurre en momentos en que los efectos de una vaguada mantienen bajo alerta verde 15 provincias, incluida Elías Piña

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