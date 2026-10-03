Hallan muerta a señora de 78 años dentro de su residencia en San Cristóbal

Mackenson (Maqueson) Diwechi, presunto responsable de la muerte de Mercedes Medina. ( FOTO: PRENSA POLICÍA NACIONAL )

Mercedes Medina de León de Veras, de 78 años, fue encontrada muerta dentro de su residencia, ubicada en el sector Madre Vieja Sur, en la provincia San Cristóbal, en un hecho ocurrido el 1 de octubre y que es investigado por las autoridades.

Por el caso, la Policía Nacional apresó a un hombre señalado como presunto responsable de la muerte de la señora, luego de realizar un allanamiento en su residencia, ubicada en el sector La Toronja.

El detenido fue identificado como Mackenson (Maqueson) Diwechi, de nacionalidad haitiana. Durante el allanamiento, las autoridades ocuparon varias prendas y objetos de valor que son analizados como parte de las evidencias relacionadas con el caso.

Según informó la Policía, las investigaciones se realizan en coordinación con el Ministerio Público e incluyen el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia, en las que habría quedado registrado el detenido entrando de manera sospechosa a la vivienda de la víctima.

Investigación en curso

Diwechi permanece bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que murió la señora de 78 años.