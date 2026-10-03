Octubre abre con dos nuevas muertes en alegados intercambios de disparos con la Policía

Dos hombres señalados por la Policía Nacional como presuntos delincuentes murieron este sábado en hechos separados durante actuaciones de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Santo Domingo Este y San Cristóbal.

Los fallecidos fueron identificados como Juan Carlos Ventura García, de 39 años, y Edgar Yomerbi Pinales, alias "El Jefe", de 26.

Según la versión de la Policía, ambos dispararon contra los agentes cuando estos intentaban localizarlos y apresarlos, por lo que las patrullas respondieron a la agresión.

Los dos casos se producen en momentos en que las muertes durante actuaciones policiales permanecen bajo cuestionamiento público.

Diario Libre documentó que al 29 de septiembre se habían registrado al menos 49 fallecidos durante ese mes en hechos que la Policía reportó como supuestos "intercambios de disparos".

La cifra representó un incremento significativo frente a períodos anteriores y prolongó una discusión sobre el uso de la fuerza durante operaciones contra personas buscadas por la justicia.

El 30 de septiembre, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que los denominados "intercambios de disparos" no constituyen una política del Estado y sostuvo que la reforma policial tiene entre sus principios la protección de los derechos humanos.

Raful ha indicado también que las actuaciones en las que se producen muertes son objeto de revisión por los organismos de control de la Policía para establecer si los agentes actuaron conforme a los protocolos.

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Primer caso en Villa Duarte

De acuerdo con el informe policial, Juan Carlos Ventura García era buscado mediante dos órdenes de arresto relacionadas con casos de robo y otros delitos.

La institución señala que también figuraba con registros por robo, asociación de malhechores y robo agravado.

El hecho ocurrió en el callejón de Los Parados, en Villa Duarte, Santo Domingo Este, cuando agentes del Dicrim realizaban labores para localizarlo.

La Policía sostiene que Ventura García disparó contra los agentes utilizando una pistola Caranday calibre nueve milímetros con la numeración ilegible.

Los investigadores aseguran que los agentes respondieron a los disparos y que Ventura García resultó herido.

Fue trasladado al hospital Doctor Darío Contreras, donde posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

La Policía informó que ocupó en el lugar la pistola que atribuye al fallecido.

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Segundo caso en San Cristóbal

Horas después se produjo otro hecho similar en el sector El Peñal, Canastica, provincia San Cristóbal.

La Policía identificó al fallecido como Edgar Yomerbi Pinales, conocido como "El Jefe".

La institución lo señala como supuesto cabecilla de una banda dedicada al despojo de motocicletas a mano armada en la autopista 6 de Noviembre y sectores cercanos.

Pinales era buscado mediante la orden de arresto número 01541-2026-AJOR-03387 por presuntas violaciones a los artículos 379 y 382 del Código Penal.

Según la Policía, también estaba vinculado con varios robos de motocicletas registrados durante septiembre.

La versión oficial indica que, al ser localizado por integrantes de la Subdirección Regional de Investigación, Pinales habría disparado contra los agentes.

Los policías respondieron y el hombre resultó herido.

Fue llevado al Hospital Regional Docente Doctor Juan Pablo Pina, donde murió posteriormente.

En el lugar, la Policía informó que ocupó una pistola Ruger calibre nueve milímetros con numeración ilegible y una motocicleta Jincheng 100.

Las evidencias fueron remitidas a la Policía Científica para su análisis.

Septiembre dejó al menos 49 muertes

Las dos muertes ocurren después de un septiembre particularmente activo en este tipo de actuaciones.

El 29 de septiembre, Diario Libre contabilizaba al menos 49 personas fallecidas durante el mes en hechos descritos por la Policía como enfrentamientos con sus agentes.

Dos días antes, un recuento de este medio establecía que 37 personas habían muerto durante septiembre, pero la cifra aumentó rápidamente con nuevos casos reportados durante los días siguientes.

Solo entre el 18 y el 25 de septiembre se habían contabilizado 23 fallecidos.

Santo Domingo encabezaba entonces las provincias con mayor cantidad de casos.

Las cifras se insertan en una tendencia que Diario Libre ha seguido durante todo el año. Para el primer semestre del año habían sido documentadas al menos 146 muertes en alegados enfrentamientos con agentes.

Los datos oficiales disponibles al 26 de junio registraban 142 fallecidos bajo la categoría de "acción legal", mientras cuatro muertes adicionales reportadas al día siguiente elevaron el registro periodístico a 146.

Ese número representaba para entonces un aumento frente al mismo período del año anterior.

Las advertencias del Gobierno

Los operativos policiales también coinciden con un endurecimiento reciente del discurso oficial frente a personas perseguidas por la justicia.

El presidente Luis Abinader declaró el 21 de septiembre, al referirse a los responsables del ataque en el que murió la esposa del merenguero Julián Oro Duro, que debían entregarse.

"Que se entreguen. Que les demos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor", afirmó el mandatario.

Posteriormente, el director de la Policía, mayor general Ernesto Rodríguez García, anunció que la institución intensificaría la búsqueda de personas identificadas como reincidentes y requeridas por la justicia.

Ese discurso ha coincidido con un aumento de las intervenciones policiales reportadas como enfrentamientos.

Sin embargo, Faride Raful rechazó el 30 de septiembre que exista desde el Gobierno una política destinada a dar muerte a personas perseguidas.

La funcionaria sostuvo que la actuación policial debe sujetarse a los protocolos de uso de la fuerza y a los principios de la reforma institucional.

Las circunstancias específicas de las muertes de Ventura García y Pinales corresponden, hasta el momento, a la versión ofrecida por la Policía Nacional.

La institución informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias de ambos hechos.