Más de 20 personas son arrestadas por robos de cables y alambres eléctricos en La Altagracia

Imagen ilustrativa que muestra a un hombre que fue arrestado bajo la acusación de sustraer materiales propiedad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) el 11 de junio de 2025. ( CEDIDA POR EDEESTE )

Más de 20 personas han sido arrestadas y entregadas a la acción de la justicia en La Altagracia por presuntos actos de robo y sustracción de alambres del tendido eléctrico, cables, tuberías y otros materiales en varios sectores de la provincia.

De acuerdo con una nota informativa de La Policía Nacional (PN), las detenciones son producto de diversos allanamientos en Higüey, Verón, Bávaro, La Otra Banda y otras zonas de la demarcación.

En el sector Los Platanitos, fueron recuperadas herramientas y otros artículos vinculados a diferentes casos de sustracción de bienes. Allí, las autoridades reportaron, además, dos casos relacionados a la venta de cables sustraídos en una metalera y otro por la sustracción de tres rollos de alambre.

En uno de los allanamientos de esta zona, fue arrestada una persona y se ocupó una guillotina eléctrica, un inversor, rollos de alambres eléctricos, tuberías con cableado, alambre quemado, además de tres bombas sumergibles. Como parte del seguimiento a una denuncia por la sustracción de un contador eléctrico, también se incautaron cuatro baterías marca Trojan.

En Verón, agentes preventivos detuvieron en flagrante delito a un hombre que transportaba varios rollos de alambre eléctrico, posteriormente identificados como parte de los materiales reportados como sustraídos. Al detenido también le fue ocupada una pinza utilizada para cortar alambres.

En otra intervención, próxima a la Autovía del Coral, fueron recuperados materiales eléctricos y localizada, en una zona boscosa, un arma de fuego de fabricación casera, tipo "chilena", que las autoridades investigan por su posible vinculación con el incidente.

Las investigaciones también permitieron esclarecer casos relacionados con la sustracción de mercancías, cables eléctricos, tuberías y compresores de aire acondicionado.

En otro operativo fueron detenidas dos personas, a quienes se les ocuparon cables, herramientas y otros objetos vinculados con una investigación. Posteriormente, las autoridades lograron recuperar materiales sustraídos de almacenes de una empresa del sector eléctrico.

Polícia seguirá persiguiendo casos

La PN indicó que los resultados son producto del trabajo conjunto de las unidades preventivas y de investigación, con apoyo de los organismos de inteligencia, el seguimiento a denuncias, análisis de imágenes de videovigilancia y coordinación con el Ministerio Público.

La Dirección Regional La Altagracia adelantó que continuará reforzando las acciones contra los robos y la sustracción de materiales en los distintos municipios y distritos de la provincia, con el propósito de recuperar bienes y poner a disposición de la justicia a los presuntos responsables, conforme al debido proceso.

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