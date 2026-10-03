Cae en Haina el presunto autor del asalto a Kenny Grullón

Composición de Kenny Grullón y el presunto criminal que le robó su anillo matrimonial el 2 de septiembre de 2026. En una rueda de prensa este sábado 3 de octubre, la Policía Nacional, informó del arresto de Yefry Jiménez por su supuesta implicación en el caso. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Un hombre, señalado como el presunto autor del violento asalto perpetrado en la residencia del actor y humorista Kenny Grullón, fue apresado este sábado en Haina, provincia San Cristóbal.

El detenido fue identificado como Yefry Manuel Jiménez, conocido como "Babo" y/o "Jefry", de 30 años, quien fue capturado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

De acuerdo con la investigación, el pasado 2 de septiembre Jiménez presuntamente penetró en la vivienda del actor, ubicada en la Zona Universitaria, Distrito Nacional, tras violentar una puerta trasera.

Una vez dentro, habría amenazado a Grullón con un objeto punzocortante, lo amordazó y lo despojó de un teléfono celular iPhone 13 Pro Max, un anillo de oro amarillo y dinero en efectivo. Durante el operativo para su captura, los investigadores recuperaron el anillo de matrimonio y el teléfono celular pertenecientes a la víctima.

El arresto se produjo en cumplimiento de la orden No. 2026-AJ0086136, emitida por un tribunal competente.

Registros e investigaciones previas

Las labores de búsqueda y captura fueron realizadas por personal del Dicrim, bajo la coordinación de la fiscal Liyanny del Orbe María, de la jurisdicción del Distrito Nacional.

Según la nota informativa de la PN, Yefry Manuel Jiménez figura con múltiples registros relacionados con violencia doméstica contra su esposa y tres hijos, amenazas y agresión, así como con robos con violencia y sustracción de motocicletas.

Los registros corresponden a hechos investigados en Los Bajos de Haina, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, e incluyen investigaciones de los años 2020, 2021 y 2024.

En uno de los casos correspondientes a 2024, cámaras de seguridad lo captaron, según el informe, durante la presunta sustracción de una motocicleta. Jiménez y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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